近日受東北季風挾帶境外汙染物影響，空品持續拉警報，好不容易修復完工八卦山大佛才露臉，又遭重重霧霾籠罩，不少人出現過敏症狀，彰化縣環保局強化稽查「玩真的」，針對固定汙染源，已對3家工廠依法開罰，累計35萬元，並接受舉辦，查獲3件露天燃燒，開罰5400元。

空品持續拉警報，彰化市一片霧濛濛。（吳敏菁攝）

彰化縣環保局表示，連日來風速偏弱、擴散條件不佳，中部空品持續在「橘色提醒」至「紅色警戒」等級擺盪，敏感體質紛紛出現呼吸不順、眼睛發紅、流淚等不適症狀。

空品持續拉警報，彰化縣環保局強化稽查「玩真的」，針對固定汙染源，已對3家工廠依法開罰，累計35萬元。（彰化縣環保局提供／吳敏菁傳真）

環保局長江培根表示，空品不良期間，已啟動緊急應變機制，通知縣內前72大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街加強作業等防制措施、廟宇配合環保祭祀。

空品持續拉警報，彰化縣環保局強化稽查「玩真的」，針對固定汙染源，已對3家工廠依法開罰，累計35萬元。（彰化縣環保局提供／吳敏菁傳真）

環保局並派員稽查公私場所防制設備、在車流交會重要路段進行車輛怠速稽查、街道洗街等，呼籲不要露天燃燒，減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌指出，加強查緝縣內工廠是違規操作情形，配合執行中南區聯合稽查，連日來已分別於鹿港鎮及伸港鄉，查獲3家大型工廠違反空氣汙染防制法。

位於鹿港鎮是製造工場，原物料超過使用許可用量，依空氣汙染防制法第24條，開罰10萬元。另位於伸港鄉的工廠因運載路徑造成揚塵和堆放物品也未依規定封閉，開罰15萬元，另家港大型工廠，也是原物料超出使用許可，開罰10萬元。

此外，露天燃燒經舉報、查證，已開罰3件，環保局呼籲加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩。如發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報。