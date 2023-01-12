台灣福斯集團(Volkswagen Group Taiwan) 自2015年成立以來已邁入第8個年頭，旗下由四大品牌「台灣奧迪、台灣福斯汽車、Škoda Taiwan 及台灣福斯商旅」組成，透過豐富產品陣線、顧客服務、車主活動等多元化面向為台灣市場帶來完整、創新的品牌體驗。雖然面臨大環境多方挑戰，2022年台灣福斯集團整體銷售表現穩健，創造年度銷售達 22687 輛的佳績。

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）說道：「台灣福斯集團的願景是成為台灣市場最令人嚮往的汽車供應商，我們正積極朝此目標努力邁進。感謝全台車主及消費者的青睞以及集團全體同仁與經銷夥伴們的齊心努力，讓2022年寫下穩健的成績。展望未來，台灣福斯集團將透過四品牌的影響力，以在地化策略發展多元永續的移動服務，於各式溝通渠道帶來更優質、進化的顧客體驗，並於今年度創造超越2022年的成績。」

台灣福斯集團旗下四大品牌產品陣線豐富，涵蓋休旅、轎旅、掀背、純電及商用車款，以其各自鮮明的品牌定位與卓越的產品實力深受國內乘用、商用消費客群喜愛。台灣福斯集團2022年共推出超過20款車款上市，其中休旅浪潮 Audi Q5 ｜ Q5 Sportback 40 TFSI quattro、Volkswagen T-Roc、ŠKODA KODIAQ 及 KAROQ 等極具競爭力的車款陣容強勁進擊。

針對國內性能購車風潮，今年集團導入豐富性能軍團如 Audi RS 3 Sportback、Volkswagen T-Roc R、Golf R ｜ Golf R Variant 特仕版與 Arteon 430 TSI R-Line Performance、ŠKODA KODIAQ RS 與 Octavia RS 等車款進軍市場，多元性能級距滿足熱血車迷需求。因應國內戶外生活風格興起，台灣福斯商旅於今年除了搶先曝光有「小露營車」之稱的Caddy California以外、亦推出 New Multivan、Caddy Maxi Style等全新車款登台，打造貼近消費者需求的 VanLife 生活。純電動能亦持續深化導入，台灣奧迪引進性能電旅 e-tron S ｜ e-tron S Sportback，為純電生活圈增添更多選擇。

伴隨強勢的產品陣容，台灣福斯集團堅持「以人為本」，以創造愉悅顧客體驗為核心理念。從拓展經銷通路網絡、數位應用、車主獨享活動、純電生活圈的服務優化，台灣福斯集團推陳出新，持續進化軟硬體全面向的顧客服務，帶給車主不間斷的獨特品牌體驗。台灣福斯集團亦透過集團齊心力量，不僅以實際行動援助財團法人脊髓損傷社會福利基金會，更舉辦兒童公益繪畫比賽，力行倡導從小培養孩子們正確的行車安全觀念。今年旗下品牌福斯商旅導入新世代Caddy及Crafter福祉車，與「行無礙協會」共同推廣「無障礙移動議題」，響應福斯集團 ＃WeNotMe 之精神，讓所有人都享有自由移動的權利。另外 ŠKODA 亦認購有機米協助在地黑熊保育等，用「心」連結在地角落，持續鼓勵關懷這片土地的人、事、物。