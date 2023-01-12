高雄市交通局長張淑娟發放1元復始小紅包，吸引許多民眾排隊領取。（崔正綱攝）

高雄市交通局公布「年貨公車」路線。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

春節將至，高雄三鳳中街是許多民眾購買年貨首選，為鼓勵多搭乘公車，高雄市交通局即日起至2月28日，推出「錢兔似錦躍新春-2023年貨公車」系列活動，公布停靠三鳳中街周邊「年貨公車」，而民眾透過LINE加入「2023年貨公車LINE官方帳號」好友，享有每日刮刮樂，大機率抽中年貨公車乘車券，能免費搭車買年貨。此外，還有全家和7-11商品券、隨身碟等200項好禮。

今日下午，交通局長張淑娟前來三鳳中街，向民眾發放限量1元復始小紅包，吸引現場許多購買年貨的民眾前來排隊領取。交通局表示，為避免購買年貨民眾易造成周邊道路壅塞，故推出「2023年貨公車LINE官方帳號」，就能透過每日刮刮樂，取得年貨公車乘車券。

交通局長張淑娟說，即日起至2月28日，民眾加入年貨公車LINE官方帳號好友，每天都有刮刮活動，大機率能刮中年貨公車乘車券，並有機會刮中MeNGo 300元月票折價券、24hr、48hr時數卡以及買一送一等優惠券、鼓山魚市場店家專屬優惠券，另推薦民眾可利用免費乘車券搭乘33區到「全台最美魚市場-鼓山魚市場」暢遊。

此外，民眾還能夠過刮刮樂，刮中50元全家或7-11商品劵、隨身碟、文青手帳本、創意杯架等超過200項好禮。

交通局指出，今年與高市公車業者合作，特別推出「8大精選年貨公車路線」主題年貨公車，在車頭LED顯示「錢兔似錦躍新春」，車內外布置濃厚年節氣氛裝飾，期望民眾開心搭公車買年貨。

三鳳中街商機促進會理事長伍進昌表示，搭乘公車買年貨，既舒適又能省去停車塞車困擾，且至2月底前，還可使用免費乘車券搭年貨公車，歡迎市民做伙搭乘年貨公車路線到三鳳中街辦年貨過好年。

交通局表示，只要LINE搜尋「2023年貨公車-高雄市政府交通局」(https：／／lin.ee／866aZez)，加入好友後，除能收到高市過年期間最新資訊外，還能每日享有刮刮樂抽獎活動。相關活動訊息請上交通局網站(www.tbkc.gov.tw)及FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」查詢。

高雄年貨公車：12、28、36、53、56、60、69、72、82、83、88、92、100、205、218、248、301、8043、紅27、紅30、紅31、0南／北、33、53B、90