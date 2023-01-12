宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！還原白家綺夫婦警局堵小甜甜真相

女星小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的「藝起發光」教會衝突一波未平一波又起，扯出家暴案支線，牽連白家綺、吳東諺。飽受輿論壓力的宋逸民，傳出免疫失調導致全身起疹子，小甜甜尪宋先生（宋晉賢）也身心俱疲，受訪時透露宋逸民夫妻快撐不住，聽說教會有可能解散。

宋逸民日前透過藝起發光發聲明，指出小甜甜的私生活有極大的狀況，意外點燃戰火，宋逸民、陳維齡4日開記者會致歉，因隻字未提小甜甜，氣得小甜甜5日發長文開噴，指宋逸民夫妻和白家綺夫婦阻止她報警、驗傷，老公宋晉賢動粗後無悔意，嗆：「我沒再打你第二次，就是我對妳最大的道歉。」隔日宋晉賢PO文反咬小甜甜，宋逸民也在11日發長文揭小甜甜6大罪狀，變成各說各話的狀態；對此，小甜甜表示事情的起頭非她挑起，此案目前已進入司法程序，不便再發言。

根據《三立新聞網》報導，友人指出宋逸民夫婦頻被酸民謾罵，幾乎不出門，宋逸民還因免疫系統失調導致全身起疹子，連女兒在學校都被霸凌，萌生請辭牧師甚至解散教會的念頭。

宋逸民、陳維齡因教會風波飽受謾罵，不僅免疫失調，連女兒都被同學霸凌。（圖／中時資料照）

宋晉賢的日子也沒好過，根據《TVBS新聞網》報導，宋晉賢被輿論壓力弄得身心俱疲，不滿月花逾5萬照顧家庭還被貼上軟飯男標籤，也不捨宋逸民夫妻、白家綺夫婦等教友遭波及。宋晉賢提到宋逸民、陳維齡快撐不住，聽說教會有可能解散。至於婚姻，他認為一直有跟小甜甜磨合，若處不來就彼此祝福。

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