行政院12日通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案》，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠質疑，此時此刻已錯過最後一次程序委員會（10日），來不及排入議程，表示行政院原本就沒有在過年前發放的誠意。尤其現在內閣總辭傳聞不斷，特別條例如果未在新閣揆上任前通過，基於責任政治，豈不是要撤回重提？

邱臣遠指出，這次特別條例並非單純提出普發現金案，而是採取包裹立法，利用朝野高度共識的普發現金，不僅趁機將「強化經濟韌性」、「電價補貼」及「撥補勞健保缺口」一併納入，同時還出現先前沒有提到的「減輕居住負擔及提高品質」、「擴大公共運輸補貼減輕通勤族負擔」等項目，試圖綁架在野黨不得不通過草案？

邱臣遠指出，根據府院的原先計畫，包括1800億普發現金及預留財源；1000億撥補勞健保及台電；1000億加強韌性經濟方案。結果現在草案用7個條文包山包海，試圖「一顆田螺煮九碗湯」，讓蔡政府在下一任大選前愛怎麼花就怎麼花，幾乎成為買票特別條例，難怪這麼晚才送進來！

他質疑，草案還將2022年度超徵款3800億元全部移用為特別預算，完全未呼應前財政部長蘇建榮「應優先用於還債」的呼籲，同時在第三條第九款列出空白授權適用內容，顯示政府「有錢就花、沒錢就借」，毫無財政紀律。

此外，他不解，政府到現在都沒有說清楚「強化經濟韌性」完整方案內容，以及其經費到底要怎麼分配；現在橫空出世的「減輕居住負擔及提高品質」與「公共運輸補貼」，都是固定的年度施政項目，並且定義非常模糊，為何急著編入特別預算？

邱臣遠接著提出3點呼籲，首先請蔡英文政府儘速對外說明各項方案的詳細內容與經費分配，讓全民了解超徵稅收的用途；行政院應對於拖延草案送案時間，讓立法院無法順利於會期內完成審理、也無法讓民眾在過年前領到現金，毫無行政效能的作為，向全國人民公開道歉。

最後，邱臣遠說，請行政院不應列入不相干的項目包裹立法，也不可開後門要求空白授權；請政府遵守財政紀律，未來應將超徵款之歲計賸餘優先用於還款，並且應明定一定還款比例，以維護國家財政紀律。