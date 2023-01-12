全球最大的照明製造商Signify周四再次下調去年全年獲利和銷售指引，並稱中國急速放緩的需求，以及專業室內照明的需求減少，都影響到業績表現。

Signify股價早盤在阿姆斯特丹股市下跌3.9%，暫報31.8歐元。

前身為飛利浦照明的荷蘭公司已先在去年七月和十月下調了財測，現在則預計第四季和2022全年的調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITA)都將跌約10%。

估計2022年銷售成長率將為1.2%，低於此前預估的2%至3%。全年的獲利率將位於11.0%至11.4%區間的低端。

Signify說，公司預計2022年自由現金流為4.45億歐元，約占銷售的5.9%。

該公司說，中國新冠疫情的干擾持續，元件的銷售成長放慢，室內專業的照明業務表現弱於預期，都影響到業績表現。

荷蘭ING集團的分析師Marc Hessdlink說，該公司股價自去年10月以來，已經跌27%。

Signify是在2016年從飛利浦的照明業務分拆出來。