中鋼(2002)上月營收符合預期，去年營收4495.67億元，年減4.01%。鐵礦砂價格在大陸封控放鬆及金融16條宣示保障房地產放款，激勵市場對大陸房地產市場需求回升的信心，帶動用鋼需求回升，推升鐵礦砂及鋼鐵價格止跌反彈，但預期未來鋼價大漲的機會不高，法人針對2023年中鋼的獲利預估偏弱，但評價仍在相對偏高水準，外資本周四天已連續買超共2萬張，中鋼周四衝上31.30元之除息後新高價，登上半年來新高，收漲逾1%，站穩31元關卡。

中鋼公布去年12月營收309.71億元，年減24.46%、月減3.27%，符合預期。去年第四季營收953.77億元，年減26.33%、季減9.45%。去年全年營收4495.67億元，年減4.01%。

因去年12月時鋼價仍在相對低點，在出貨量並未放大下，中鋼營收維持低檔。由於中鋼盤價已經順利止跌反彈，且原料成本可望在去年第四季達到高峰，之後成本將開始下降，法人預期，去年第四季為獲利低點，在經過半年的獲利低檔整理後，今年第一季中鋼的獲利可望開始好轉。

從原物料價格來看，進入去年12月之後，鐵礦砂價格在大陸封控放鬆及金融16條宣示保障房地產放款，激勵市場對大陸房地產市場需求回升的信心，帶動用鋼需求回升。原物料價格反彈，將為反彈上漲的國際鋼價帶來支撐。

大陸疫情態度已放寬，有利於2023年的鋼鐵需求成長，但是解封初期與即將來臨的春節人流可能帶動染疫人數上升，影響民眾外出意願及消費信心，因此預期短期鋼鐵需求還不會明顯上升，不過長期以探中和、基建議題下，可望反轉看好。