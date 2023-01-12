共享汽機車龍頭iRent（和雲行動服務）2022年底進行「租車空氣品質大調查」，針對民眾在用車時的感受與想法進行調研，發現有45％的民眾表示，過去曾在租車行租車時，碰過車室內空氣品質不佳的狀況，會對用車體驗帶來影響。而空氣品質不佳造成的負面影響中，又以會出現頭暈、想吐為主要症狀，分別占比46％與40％，顯示車內空氣品質的重要性。

邁入後疫情時代的2023年，人們更加注重品質與健康並重的生活方式，對環境的空氣品質也日漸重視。除了日常工作場所與居家環境，車輛也被認為是許多人會長時間處在的空間，例如出遊移動時，在車內一待可能就是好幾個小時。共享汽車龍頭品牌iRent於2022年在同站租還的車輛搭載「高效抗冠空氣清淨系統」，致力提供用戶在移動過程中有良好的車內空氣品質以及舒適的用車環境，期望為用戶打造出「行走的好空氣」的用車環境。

調查中也針對民眾對iRent搭載「高效抗冠空氣清淨系統」的認知與實際使用後的感受進行瞭解，發現9成的民眾認為車輛搭載「空氣清淨系統」帶來空氣品質提升、阻絕病菌傳播以及降低汙染空氣等功效，能夠提升車輛使用上的安心感。實際租用iRent且體驗過「高效抗冠清淨」的民眾中，約有83％的人認為因為車室空氣品質變好且能增加用車的安心感，因此在用車體驗上有感提升。

調查對象中，有超過8成的民眾表示會因為iRent提升了車輛的空氣品質，而提高其租車意願，進而也會優先推薦iRent給有租車需求的親朋好友。顯示安心、舒適的車室空間不僅可提高租車意願及租車體驗，也會讓民眾進一步分享給身邊的親友。最後，調查也指出，民眾最在意空氣品質的三大用車情境，分別是出遊時、載長輩／親友時，以及長途移動時。特別是載了重要的人，例如家中有長輩、孩童一起出門時，會更在意用車的環境與空氣品質。

農曆春節即將到來，在長達10天的假期中，無論是要回娘家拜年、帶家人朋友一起出遊或是開車兜兜風感受街上年節氛圍。iRent同站租還汽車提供「行走的好空氣」與多樣舒適的車型選擇，是民眾春節出行的最佳移動選擇。此外，春節用車最高可再享480分鐘免費汽車時數，民眾可把握機會，多多利用！。