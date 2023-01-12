遠東SOGO百貨董事長黃晴雯12日指出，SOGO百貨2022營收、獲利雙創新高，EPS達1.69元優於前一年的1.45元，逆勢成長21%；黃晴雯表示，進入疫後新秩序，有包含地緣政治關係、通膨、消費緊縮等不確定因素，要維持成長動能挑戰仍大，2023年業績目標485億元年增1%，相對保守。

2023年對遠東SOGO百貨來說，有機會在兩岸包括台北、重慶分別開出最大店，其中，台北大巨蛋SOGO CITY商場營業面積達3.62萬坪，將分四區逐季開出，一旦大巨蛋如台北市府所言年底試營運，大巨蛋一樓環蛋的商場櫃位就有機會在年底開出，整體四區全面開幕時程落在2024年第四季，預計2025年第一個全年業績目標就是100億元。

而根據統計，SOGO百貨最原始的忠孝店至今逾35年，也是開幕十年後才破百億元，至2022年營業額達110億元，復興店五年破百億元，至2022年規模達171億元，僅次於台北101購物中心的180億元，若合併敦化店則達200億元，黃金三店業績310億元，號稱台北最強黃金三角，大巨蛋SOGO商場開幕後，如同遠東集團董事長徐旭東所言串起「大東區」。

黃晴雯同時強調，今年百貨在國境開放等話題，以及政府要還稅於民等利多，也會適時的推出促銷活動；而遠東SOGO進駐大巨蛋開商場，相關的準備已經在進行中，未來會展現升級版SOGO，且是全台最大店。

至於在大陸布局，2022因疫情封控業績大幅減40%，黃晴雯說，重慶隆鑫廣場按表定今年底開幕，也將是遠東集團大陸最大店、全新形象店型；遠東SOGO百貨營運總經理汪郭鼎松則補充，大陸百貨事業目前還有四個據點，包括重慶、上海、大連等，其中上海徐匯店亦預計2024年底租約到期收回，其年營業額達6-7億人民幣，目前還持續在上海尋找替代方案，而重慶隆鑫廣場南北兩館因疫情工程延宕，有望在年底前同步推出。