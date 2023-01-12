南投縣文化局《茗茶秋毫》新書發表，傳承手工製茶職人精神。（廖志晃攝）

「傳統手工製茶─鹿谷烏龍茶、名間埔中茶」，經南投縣政府登錄為無形文化資產，蘇文昭及陳茂淳師傅，則為保存者；文化局進而將手工製茶歷程及職人經驗，彙整為《茗茶秋毫》專書付梓，傳承製茶文化。

南投縣文化局12日舉行《茗茶秋毫：南投縣傳統手工製茶文化》新書發表會，文化局長林榮森、文化部文化資產局民俗科科長林陽杰、台灣文獻館主任祕書林明洲、縣議員林儒暘，農業處長陳瑞慶，及保存者蘇文昭、陳茂淳一同與新書亮相，分享手工製茶技術傳承的喜悅。

《茗茶秋毫－南投縣傳統手工製茶文化》書中，整理收錄鹿谷鄉及名間鄉，致力於茶葉領域貢獻的人物口述歷史，並且將蘇文昭及陳茂淳兩位師傅的製茶工序、流程及特徵，藉由訪談方式完整記錄保存。

林榮森表示，《茗茶秋毫》一書是延2020年，委託南台科技大學辦理「南投縣傳統手工製茶（凍頂烏龍茶、名間埔中茶）口述歷史調查研究計畫」的研究成果，將手工製茶文化轉化為適合大眾閱讀的科普書籍。

林榮森指出，南投縣茶葉量俱佳，茶葉品質揚名國際，其中，鹿谷凍頂茶及名間埔中茶，都有長久的輝煌歷史，透過調查研究，記錄保存者的口述資料；出版後將分送縣內所有的圖書館，及各高中職以上學校典藏，讓珍貴的無形文化資產繼續流傳。

林儒暘說，南投人需要知道南投事，非常高興鹿谷凍頂茶及名間埔中茶的手工製茶文化，獲認定為無形文化資產的保存項目，藉由此書的出版，傳承珍貴的文化與技藝。