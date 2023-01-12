迎接熱鬧團圓年節，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳自即日起至2023年3月2日，推出期間限定「寶島好食節」台灣美食活動，由主廚黃仁人精選台灣各地經典料理，囊括酒家名菜、節慶佳餚與地方小吃，在各主題餐檯上展演特色台菜，例如鮮鱸五柳枝、魷魚螺肉蒜、封肉藻翅、鯧魚芋頭米粉、馬祖老酒蛋麵線、甕窯雞、紫蘇蚵嗲、手工肉臊芋丸等，在這闔家歡慶團圓的時節，許多海外遊子返鄉過年，用道道熟悉又令人懷念的古早味，一解思鄉情懷。

這幾年台菜越來越受青睞，台北遠東香格里拉首度以「台灣味」主題，於遠東Café自助餐廳推出「寶島好食節」，在台北土生土長的主廚黃仁人，心中也有一張台灣美食地圖，此次將自己喜愛的私房台菜，從前菜、黑白切、熱炒、湯品、蒸點、炸物、麵飯粥到甜點，無論是宴席菜或是懷舊小吃都可以盡情享用。像是日治時期的酒家菜是台菜文化之一，融合了閩南、廣東、日本料理，其中尤以福州菜為主調，經過時間的推移，至今仍流傳下許多經典名菜，而曾長住台中工作的他，當時亦深入鑽研各地傳統特色佳餚，例如50年代阿嬤的古早味-家鄉手工肉臊芋丸、彰化清蒸肉圓、北港生炒鴨肉羹、澎湖海菜煎餅、蒜苗客家鹹豬肉、宜蘭卜肉等，帶食客用美食暢遊台灣。

說到五柳枝這道台灣辦桌名菜，在地台南人一定不陌生，主廚選用新鮮的鱸魚，代替刺多的虱目魚，將鮮魚直接入鍋炸至外酥內嫩後，再調製五柳芡汁，其中包含香菇絲、紅蘿蔔絲、黑木耳絲、筍絲和金針花，將芡汁淋在外酥內嫩的魚肉上，芡汁提升了料理的滑潤度及口感，五顏六色的燴料，魚身吸飽了酸甜湯汁，軟化的魚肉，軟嫩中帶著料絲的爽脆口感，酸香夠勁，香氣直撲腦門。

封肉是早期台灣南部人廟會或結婚喜慶常見的辦桌菜，「封」，有豐富之意，封建時代「敕封」象徵封官高陞並會帶來好運。主廚將油脂豐富的整塊蹄膀入鍋油炸定型後，再浸至滷汁滷上三個小時，表皮經過炸脆後再滷的肉更為Q彈，肥肉也變得較緊實。與封肉搭配的「翅」是以藻翅代替魚翅，豐美的蹄膀加上口感醇厚的羹湯，不僅視覺上澎派大氣，溫潤濃郁的油脂令人齒頰留香，洋溢著幸福滋味。

台灣早年在戰爭結束後物資相當缺乏，能到酒家用餐或宴客相對是件奢侈的事，「魷魚螺肉蒜」可說是當時宴席代表菜餚，現今一提到老台菜，就會讓人想起這道經典菜式。主廚起鍋燒油，將泡發的魷魚和香菇、用米酒泡過的開陽與蒜白爆香，加入罐頭螺肉、罐頭湯汁和雞高湯文火慢燉，最後加入蒜苗、紹興酒與胡椒粉調味提鮮，甘美鹹香誘人，熱騰騰的一鍋暖湯在酒酣耳熱的酒家宴席上據說是道「醒酒」湯品，經過主廚巧手功力，復刻經典老台菜，相信將勾起許多人記憶中的台灣味。