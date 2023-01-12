九合一選舉綠營慘敗，選後至今黑金爭議仍不斷。媒體人逆風的烏鴉以「國民黨復興計畫」形容強調，如果此時國民黨推出的總統候選人，是國民黨在威權和黑金時代扶植的財團二代，黨主席是弊案連連的地方政治人物二代，推出的準行政院長是地方派系的二代，大家應該會豪不猶豫說國民黨是威權復辟、黑金復辟吧？不過這樣的情況卻不是發生在國民黨身上，說穿了只是向權力靠攏的民進黨，幫「那個國民黨」復興了。

逆風的烏鴉今(12日)在臉書發文表示，已經當了快7年總統的蔡英文，是靠國民黨威權時期庇蔭取得大量土地和財富的家族二代。代理主席陳其邁，父親是國民黨黨齡很久，靠著和李登輝關係而成為當紅炸子雞、後來弊案纏身的陳哲男之子。現在行政院長呼聲極高的陳建仁，則是高雄國民黨「白派」創始人陳新安的兒子。那個時代的國民黨的「復興」，國民黨自己沒做到，民進黨反而快做到了。

「當然我們會說上一輩的事，不必牽連到子女身上，子女有自己的獨立意志，也有自己的選擇。」逆風的烏鴉指出，但這個說法有兩個問題：第一個，是國民黨檯面上的人，不是和過去威權黑金無關，不然就也不過是二代三代，現在去說他們是劊子手、黑金政黨是啥意思？

第二個問題，是這些人真的是因為「理念」所以成為民進黨的核心、中流砥柱？還是因為政治利益？從三個人的父執輩情況看，說是「理念」的說服力不大。當年可以支持要「反攻大陸」的國民黨，現在卻「堅持本土理念」，說穿了，只是向權力靠攏吧。

「我覺得最不堪的，其實是民進黨。」烏鴉強調，當年這麼多人上街頭、坐牢，結果現在一個一個掌大權、坐大位的，還是他們反對的那些權貴的後代。看起來，民進黨幫「那個國民黨」復興了。