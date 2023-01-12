知名金鐘主持人廖科溢去年12月再婚主播秦綾謙後，遭多名女子指控劈腿，甚至有人稱為他墮胎，卻始終未得到一句道歉，多年經營的完美形象一夕崩塌，然而新婚夫婦不受影響，現在兩人在斯里蘭卡旅遊，互動相當甜蜜，秦綾謙還以「萬能抹布」來暱稱老公廖科溢，讓人感受到滿滿的愛。

秦綾謙日前在IG限時動態曬出放閃影片，她挽著廖科溢的手露出燦爛笑容，並撒嬌喊：「你是誰？」廖科溢笑回：「我是萬能抹布」，高甜對話簡直把童話搬進了現實世界。她接著解釋，萬能抹布的功能是「當旅途中臉上有汗水、脫妝、鼻涕或需要吸油的時候，一直在身旁的那個人，就會自動把袖子靠過來。」

秦綾謙與廖科溢新婚感情甜蜜。(圖/秦綾謙 IG)

秦綾謙還形容廖科溢就像抹布一樣，「很好用！很好擦！那是他無法空出雙手時的默契&野蠻老婆的依賴XDD」，很享受廖科溢對她的寵溺，廖科溢也轉發貼文回道：「這是應該的」，最後秦綾謙更發出肺腑之言：「我們一同在路上，也一同記錄著。而且，謝謝你是我的萬能抹布！」