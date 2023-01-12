梅嶺花季來臨，上周已有遊客賞梅花。（台南市農業局提供／程炳璋台南傳真）

梅嶺花季來了，山上梅花已開3成，下周盛開將巧遇春節，警方預估賞花車流大爆發，每天迎來至少5000輛汽車湧入梅嶺，警方已與台南市交通局研商，著手規畫交通疏導與接駁車地點。

台南市楠西區梅嶺每年冬季都是賞梅勝地，每年花季盛開約12月底，今年盛開花期延後，巧遇提早的農曆春節，花季與春節強碰，預估賞花車潮將大爆發。

梅嶺一到花季隨處可見「嶺梅映雪」，是民眾賞梅勝地，警方估計，每年花季都吸引約4000多輛觀光車流。今年花期延後，上周六、日已出現賞花車流，因逢彈性上班尚未出現塞車，下周遇上農曆春節，警方預計賞花車潮大爆發，已與台南市交通局規畫梅嶺花季交通疏導措施。

台南市農業局表示，梅花每年都在冬春交替之際盛開，梅嶺近日已花苞滿枝頭，綻放約3成，預計下周農曆年節期間正好遇上盛開，呼籲遊客把握難得的賞梅季，品嘗馳名的梅子雞料理並到江家古厝、蝙蝠洞瀑布、神秘氣場、虛谷生態園區一遊。

台南市農業局長李建裕表示，梅嶺賞梅區主要集中3大區域，栽種面積最大的伍龍步道、二層坪、大湖桶區共將近100公頃，竹仔圾區有接近30公頃，北勢仔接近20公頃，除賞梅外還可眺望曾文水庫風光，適合休閒旅遊。

梅嶺休閒農業區主委黃貴珍表示，除了冬季賞梅，春季還有賞螢季，當地更種植野百合、紫牡丹、山櫻花……等花種，梅嶺還有多種鳥類、蛙類及紫斑蝶生態區，以及多條登山步道，提供遊客爬山、觀察生態等多種選擇。