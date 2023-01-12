1月5日，美國空軍在南卡羅來納州查爾斯頓聯合基地(Joint Base Charleston)，發起一項重型運輸機群的編隊飛行，以展示美國空中運輸的能力有多強大。美國經常將軍用機排在跑道陸續起飛，被俗稱為「大象漫步」，那麼眾多飛機的一齊飛行，或許可稱「大象飛行」了，大象也可形容運輸機的龐大體積。

防衛部落格(Defense Blog) 報導，查爾斯頓聯合基地的新聞稿表示，當天共起飛了24架C-17「全球霸王3式」(Globemaster III)，將空軍、陸軍和海軍陸戰隊的部隊投放到5個作戰地點。這是有史以來C-17運輸機從單一基地起飛的的最大規模，展現了美國空軍強大的快速運送能力。

在演習中，空軍國民警衛隊的20架F-16模擬奪取制空權，而C-17則派出必要的設備與人員，建立模擬飛彈防禦系統。首批 C-17 降落在北卡羅來納州的波普陸軍機場，他們立即建立了一個戰術行動中心(TOC)，提供安全通信和分散的指揮結構，確保指揮系統的暢通。

另一批的C-17搭載的是特種作戰部隊，飛往附近的降落區完成了靜態跳傘。降落後，特種部隊確保泥土跑道的安全，以利後續作戰行動。

C-17起降距離2300公尺，全球有1萬多座機場符合它的起降長度。(圖/美國空軍)

還有的C-17運送的是M142「海馬斯」(HIMARS) 高機動性多管火箭系統，提供必要的定點打擊；降落在博福特海軍陸戰隊航空站的 C-17，則是攜帶簡易加油設備，展開後成為臨時加油站，為美國陸軍 AH-64 阿帕契直升機快速加油。

規劃演習的巴瑞中校(Zachary Barry)說：「我們正在練習運輸機突擊作戰，用最快速的方式，建立起陸上打擊基地。如果我們的行動足夠快，對手就很難做出反應。」

除了C-17以外，還有其他輔助飛機也參與演習，包括1架E-3C哨兵式(Sentry )預警/指揮機，以及KC-135同溫層加油機(Stratotankers )，總數60架飛機。

巴瑞中校說：「這是一次歷史性的演習，因為我們可能今晚就需要戰鬥。」

這場演習令人聯想到1948年的「柏林空運」，原本蘇聯刻意封鎖西柏林，試圖逼迫西方屈服，但美國以龐大的空運部隊對西柏林投送任何日常物資，反而使蘇聯知難而退，解除對西柏林的封鎖。因此C-17的「大象飛行」，也可能是對俄羅斯發布的一種訊號：美國的運輸機具有快速投放物資的能力，也有快速投放防衛兵力的可能。