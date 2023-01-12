藍鈞天（左起）、盧以恩、導演葉天倫、邰智源、隋棠、屁孩在霞海城隍廟前祈福。（粘耿豪攝）

邰智源（後排左起）、葉天倫、隋棠；盧以恩（前排左起）、藍鈞天、屁孩12日為《詐團圓》赴年貨大街宣傳，（左起）。（粘耿豪攝）

賀歲片《詐團圓》今（12日）在大稻埕年貨大街宣傳，並在台北霞海城隍廟前祈求大賣，導演葉天倫率隋棠、邰智源、盧以恩、屁孩（林政融）、藍鈞天出席，不過接受訪問時前方的香爐竟然「發爐」，眾人直呼是個好兆頭。葉天倫8年前與已故豬哥亮合作的破億賀歲片《大稻埕》，憶起老夥伴，他瞬間悲從中來，忍不住向在天上的豬哥亮喊話：「我們又拍了個過年的電影，希望你可以保佑我們，讓台灣觀眾過個好年。」

被問到拜拜時有沒有向神明祈求什麼，隋棠提到電影一定要大賣，邰智源則說「國泰民安，風調雨順，開開心心的一年從電影開始」；平常會不會來逛逛年貨大街？隋棠提到，很喜歡來迪化街採買年貨，相隔好幾年再回來，能夠感受過年氛圍很開心。邰智源則希望大家能一起到年貨大街採買，透露自己常來年貨大街買中藥，更希望住在年貨大街，「在這邊買房子也蠻好，我喜歡老社區，有人情味，吃東西、拜拜都很方便」，導演葉天倫在一旁笑虧：「現在這裡的房子也不便宜呀！」

最後被問到若電影票房破億有什麼福利要回饋給影迷？邰智源笑說：「那我們就再拍一部破億的電影回饋給大家。」葉天倫則突發奇想笑說：「不如拍個續集《炸湯圓》，來講一個湯圓世家的故事。」電影將於下周五（20日）上映。