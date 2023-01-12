港務公司2022年在疫情、戰爭、通膨等衝擊下，稅前淨利創下新高達131.97億元，成長47％。雖然受到市場需求緊縮影響，貨櫃裝卸量預估較2021年下滑5％，僅有1,468萬TEU；但是靠著各項港口經營業務推動下，全年營收亦創新高達219.2億元，比起去年成長5.4％。

董事長李賢義表示，港務公司推動完成各港重大工程建設，貨運核心本業及水岸觀光招商開發方面有多項成果，同時在協助政府推動離岸風電等綠能政策上亦有具體成效；在ESG企業永續經營面，配合國際減排趨勢，推動再生能源使用與減排效果，也有相當作為。

港務公司在港棧核心本業上，2022年完成台北港南碼頭區S07-S08護岸暨後線圍堤造地及高雄港第七貨櫃中心第1期等重大工程建設，持續強化港埠基礎建設，以提供更優質營運環境與服務。同時招商引資逾300億元，如引進統一集團旗下統流公司投資台中港物流園區、萬海航運投資高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭，並陸續完成油駁基地、離岸風電相關產業進駐等多項招商實績。

在水岸觀光部份，港務公司完成基隆港西2~3倉旅客中心修復、花蓮港#14 倉旅客通關服務場域整建工程，打造兼具觀光遊憩與商業發展之旅運設施及水岸空間。而在多元事業發展上，台中港規劃離岸風電國產化專區，持續引進永冠、天力、世紀樺欣、西門子歌美颯等風機零組件製造廠商進駐；台北港S07-S09號碼頭後線，世紀風電公司已在年中順利運作產製水下基礎機件。

另在港口智慧轉型及企業永續發展上，台灣港務公司在2022年亦有所進展，除完成港務168-高雄港區路況資訊網、港口3D智慧營運管理圖台等作業外，並持續提供港區場域供業者辦理智慧港口創新試驗，包含橋式機AI-OCR辨識、無人載具巡檢等計畫。

展望2023年，港務公司業務執行的重心放在港棧本業的推行，落實各港發展重點，如高雄港，長榮海運將啟動第七貨櫃中心第一期營運，緊接著交付第五貨櫃中心79-81號碼頭予萬海公司，將藉由擴大航商營運基地，提升作業量能。

另外在基隆港，持續配合客貨發展持續辦理軍用碼頭及威海營區西遷工程、西4-6旅運複合商業大樓招商；在台中港，因應離岸風電產業發展需求，辦理37、38號碼頭新建工程；而在花蓮港，則將持續進行水岸商業招商開發。另外同步落實ESG企業永續經營策略，訂定減碳藍圖與路徑，以達2030年減排50％、2050年達碳中和之目標。