九合一選舉至正副議長選舉，各黨違紀頻傳。國民黨下午開考紀會，確定將去年底全國各縣市正副議長選舉中跑票的11人，包含高雄市副議長曾俊傑、花蓮縣議長張峻開除黨籍。但前苗栗縣長徐耀昌違紀輔選案，則因仍帶他案，暫緩處理。

考紀會主委李貴敏表示，去年底全國正副議長選舉中，包含陣前投敵的曾俊傑，因地方派系問題違紀參選的張峻，與台南市議員李文俊、張世賢、李鎮國、基隆市議員張芳麗與隸屬黃復興黨部在內共11位跑票縣市議員，均決議開除黨籍。

至於徐耀昌違紀助選案，李貴敏說，經查去年底苗栗縣長選舉中有多人違紀助選，但這次考紀會中卻只送上2案，與會考紀委員認為同類案子應同一次審理，已要求苗栗縣黨部補送這次苗栗縣長所有選舉違紀助選案，屆時再與徐案一併處理。

據了解，包含目前遭停權中的國民黨立委陳超明，去年苗栗縣長選舉中也公開違紀助選，後續苗栗縣黨部補件是否處理，也恐牽動明年立委選舉。

李貴敏說，今天考紀會總共有88案，最後僅12案沒有處理，其中除苗栗2案延後處理外，另10案是如台北市黨部等地方黨部，因送案內容說明不清或資料仍有缺漏，為確定適用黨內規定正確，均要求補件後再審理。