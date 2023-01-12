苗栗今天確診情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天12日新增新冠肺炎本土確診591例，其中男性261人、女性330人，年齡分布1歲以下至101歲。自今年1月1日至今天0點，累積本土案例20萬4201人，人口占比確診率達38.16％，縣府呼籲疫情多變，防疫不鬆懈。

苗縣衛生局長張蕊仙指出，因應本土疫情上升，縣內各大醫院加開專責病床，目前縣內專責病床125床，收治31床，空床率達75％，醫療量能足夠，衛生局將每周滾動檢討，也已鼓勵各基層診所、醫院春節期間盡量開設門診及疫苗專診。

苗栗縣長鍾東錦說，1月20日起就是春節連假，春節前還有1週的時間，建議鄉親預先準備好口罩及家用快篩試劑，由於過年期間藥局可能休息，民眾可提前購買快篩試劑，目前持健保卡至快篩實名制藥局通路購買，每輪每人可買最多6份、每份500元。

另外，符合免費領取快篩試劑的民眾也可至藥局領取，即今年1月10日起至2月28日期間，民眾可持「民國105年9月2日（含）以後出生」學齡前孩童健保卡，及「民國47年（含）以前出生」長者健保卡，至各快篩實名制販售據點，免費領取一份5劑家用快篩試劑，而家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。

此外，為保護弱勢族群及身心障礙民眾健康，配合中央政策自即日起至2月15日前，提供低收入戶、中低收入戶與遊民，以及領有身心障礙手冊或證明者，每人可領4劑快篩試劑，受惠者達4萬3198人，呼籲符合資格者可於即日起至2月15日帶證明文件至當地鄉鎮市公所領取。

衛生局指出，近來BA.5次世代疫苗打氣稍微提升，民眾在過年期間可能返鄉、出遊、出國，建議年前盡快接種次世代疫苗，以增加自身保護力。也請大家共同遵守防疫原則，保護自己及家人，一起守護社區健康。