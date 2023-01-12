台9線蘇花公路大清水隧道11日深夜大規模坍方，砸毀25公尺隧道，導致雙向道路中斷，交通部估計1月15日才能搶通。對此，民眾黨立法院黨團12日發表聲明，呼籲行政院盡快啟動「蘇花公路安全提升計畫」，讓花蓮地區的交通動脈可以有更安全的用路環境。

民眾黨團表示，一周前，東澳段也曾發生貨櫃車和砂石車對撞事故，讓當地居民行駛在蘇花公路無不膽戰心驚，在在顯示花蓮人回家的路並不安全。民眾黨團要求交通部應儘速搶修，讓道路恢復通行，同步協調海陸空多種管道並行，協助旅客與花蓮在地人疏運，避免影響到春節往返交通。

「一條安全回家的路，是花蓮人共同的期待。」民眾黨團感嘆，然而，蘇花公路安全提升計畫」動工遙遙無期，目前仍處於綜合規畫和環評階段，民眾黨團籲請行政院，盡速完成排除環境敏感區，啟動蘇花安二期規畫，讓花蓮地區的交通動脈可以有更安全的用路環境。