新北市捷運三鶯線原訂2023年完工，然工期持續延宕，近期也被眼尖民眾發現施工標示悄悄將完工時間改為2024年。新北市議員卓冠廷表示，現在的捷運三鶯線還有很多問題待解決，不僅僅上任議員後的第一場會勘就是去看捷運出口擋住民宅的問題，他現在也擔憂捷運軌道許多段都極為鄰近民宅，未來持續的低頻噪音恐成為居民噩夢。新北市捷運局強調，設計施工都會比法令規定分貝再降5分貝。

新北市議會今審查預算，卓冠廷表示，捷運三鶯線沿線幾乎都是高架捷運站，雖然捷運局表示會採用弧形的隔音牆，隔音效果有優於法規規定，但卓冠廷認為問題其實沒有解決。

卓冠廷表示，以過去台中捷運與台北捷運的經驗，在通車後仍然常引起民怨，雖然軌道隔音牆的設置，讓周邊的噪音分貝數不會達到噪音門檻，但是仍會有持續常態地低頻噪音，一樣是嚴重干擾，甚至讓很多人會難以入眠。

卓冠廷因此要求，環保局應該超前部署，在捷運開始試車以及試營運以前，就規畫好軌道沿線的噪音檢舉和通報專案，要主動跟捷運局合作，而且態度要積極，不是說分貝數沒到就當作沒事，捷運蓋在家旁邊不是民眾選的是政府選的。

卓冠廷也現場要求環保局長，應重新檢討清潔隊員夜點費的問題，就算增加夜點費有困難，也可以透過研究其他節日休一補一的方式，盡可能提升清潔隊員的權益。