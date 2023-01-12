洪百榕拿起手機在一旁捕捉兒子看到巧虎後開心的模樣。（羅永銘攝）

胖球全家人12日參加《巧虎與塔魯王子》首映會。（羅永銘攝）

宋逸民和「小甜甜」張可昀因理念不合，爆出「藝起發光」重重黑幕，甚至衍生出宋逸民與雙胞胎弟弟宋達民，分屬不同教會的離奇現象，宋達民上禮拜天（8日）依舊開心慶祝「藝之星」教會5周年紀念活動，如往常一樣勉勵大家，而宋達民愛妻洪百榕今（12日）也帶著4歲小兒子乖寶參加巧虎電影《巧虎與塔魯王子》首映會，心情也似乎沒受到影響。

該片將於本週五（13日）上映，夏靖庭今也預定要帶老婆與兩寶一同出席首映會，卻因臨時有事缺席，他表示十分惋惜，電訪中特別分享大兒子從2歲到4歲就有訂巧虎的教材，小兒子也會跟著看，2個小孩可說是巧虎陪他們長大，「哥哥自己會上廁所，也曾發生過跟我們走散，自己去找服務台協尋，都是跟巧虎學的。」大力稱讚巧虎比爸爸媽媽更有說服力。

另外，近期剛參與全民大劇團《大畫昭君～觀落雁》音樂劇演出的網紅胖球，也受邀來參加首映會，她開心表示自己最喜歡聰明的琪琪，也很喜歡勇敢的巧虎，胖球媽媽表示，平常家裡小朋友就會看巧虎的教材，「小時候胖球不喜歡做兒童座椅，坐上去都會吵鬧，但有一次巧虎教說要乖乖坐好，下次她真的就乖乖坐好了。」直呼巧虎真的是媽媽的神隊友。