七大工業國組織（G7）及歐盟去年12月5日對俄油的限價措施正式上路，上限落在60美元／桶。限價衝擊俄油跌至3字頭，遠低國際價格及價格上限，智庫數據顯示，制裁已經造成俄羅斯每天損失1.7億美元（約51億新台幣）的收入，一旦2月制裁擴大至石油產品，估計每日損失會增加到3億美元（約91億新台幣）。

商業內幕報導，總部位於芬蘭的能源和清潔空氣研究中心（CREA）在報告指出，西方對俄油60美元的價格上限，已經造成克里姆林宮每日1.7億美元的收入損失。CREA預估，俄羅斯去年12月原油出口下降12%，來自原油的收入暴跌32%。

歐盟12月對俄油的限價及禁運措施生效，限制俄油出口價格在60美元，需要使用西方船舶及保險的國家都必須遵守這項規定。新上路的制裁嚴重打擊俄羅斯最重要收入來源之一，根據美國財經媒體數據顯示，2022年最後一周，俄羅斯僅剩大陸、印度和土耳其寥寥無幾。

CREA表示，各項有關能源制裁的不利因素，導致俄羅斯每日損失1.7億美元，智庫補充，美國及歐盟預計2月5日將制裁擴大到俄羅斯石油產品，屆時每日損失可能也會同步增加至3億美元。

報導指出，每項對俄羅斯的收入打擊，都能迫使俄羅斯結束對烏克蘭的入侵。CREA建議，西方可以下修油價上限至每桶25美元至35美元，並加大對違反規定的船舶懲罰，或是對俄羅斯油管增添貿易限制。