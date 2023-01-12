黃河認愛後出席舞台劇記者會。（粘耿豪攝）

黃河、楊麗音、袁子芸12日出席故事工廠舞台劇《天后》記者會，分享幕後故事。先前黃河認愛圈外女友，前任溫貞菱也與孫沁岳傳出緋聞，對此，他大方回應：「大家看起來都很開心，就是好事嘛。」至於周刊鉅細靡遺描述他與女友互動，他笑說：「當故事看過就好。」

袁子芸飾演沒沒無聞的網路創作歌手。（粘耿豪攝）

《天后》劇情講述無名藝人為了成名不顧一切，3人在各自的演藝歷程有類似經歷？楊麗音透露，20幾歲拍古裝劇《書劍江山》，曾一週只睡了3、4小時，直呼：「操到爆。」而黃河也表示，最久曾連續25天沒休假拍戲；袁子芸則回憶曾經在拍廣告時，一次拍了22到24小時，精神無法負荷，「超過20小時就不知道自己在幹嘛了。」

楊麗音飾演活躍於90年代的傳奇天后。（粘耿豪攝）

楊麗音在《天后》飾演演藝圈傳奇天后「夏琳」，但角色背後卻藏有不為人知的秘辛，笑說：「最近復仇劇很紅，我就是演很腹黑、很可怕的角色，跟以前溫暖親切的形象不太一樣，希望熟悉我的觀眾不要被嚇到。」袁子芸在戲中有不少打戲，她之前許願能接到武打、動作戲，沒想到這次夢想成真。

黃河則有過和袁子芸飾演的無名藝人，陪朋友試鏡，卻意外被導演相中的經歷，他說14歲時陪朋友去試鏡《危險心靈》，結果被導演易智言相中演出男主角，從此踏入星途，更憑該劇鍍金金鐘視帝。眾人笑問他和當年那位朋友還是朋友嗎？他直說：「現在還是朋友啦。」

故事工廠舞台劇《天后》由楊麗音、黃河、袁子芸主演，描述袁子芸飾演沒沒無聞的網路創作歌手，陪好友前去參加一部傳記電影的女主角試鏡時，居然意外被導演黃河相中。而楊麗音飾演活躍於90年代，卻在風華正盛時猝死的傳奇天后「夏琳」。當天晚上，楊麗音飾演的神秘婦人闖入袁子芸家中並綁架了她，婦人表示自己是夏琳的死忠粉絲，這是一場騙局？鬼魂？還是幻覺？為了成為天后，又該付出多大的代價？該劇自3月起北中南巡迴演出，購票詳洽：TixFun售票系統、7-11皆可購票。