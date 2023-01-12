美國通膨數據公布前，美元走弱，人民幣走強，人民幣兌美元在岸價（CNY）12日收盤升210個基本點，創下五個月新高，盤中高見6.7537元。人民幣在岸價收報6.7565元，較上日下午4時30分收報6.7775元，升210個基本點，較晚上11時30分最後成交價6.7650元，升值85個基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）一度升破6.76元，高見6.7545元，截至12日下午4時51分，離岸價報6.7645元，在岸價報6.7545元。

人民幣兌美元中間價12日報6.7680元，升值76個基本點。上一交易日中間價6.7756元，上一交易日官方收盤價6.7775元，上日夜盤收報6.7650元。

外匯交易員指出，美國通膨數據將出爐，市場預計通膨壓力趨於降溫，使美國聯準會（Fed）放緩升息步伐，風險情緒升溫，美元表現疲軟，人民幣獲益走升。