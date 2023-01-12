台中一名人妻控訴丈夫婚後長期用三字經飆罵她，更以台語「漚梨仔」（即音同「奧來阿」）、「垃圾鄉下人」等語嘲諷她，甚至在公婆面前動手毆打她，命令子女剪壞她的證件，嚇得她搬回娘家並申請保護令，丈夫種種作為已令她無法再包容與忍耐，因此訴求法律請求准予離婚，法官勘驗相關證據後判准。

據判決書指出，人妻與丈夫結婚12年，育有2名子女。人妻控訴，丈夫婚後經常於生活中對她施以言語暴力、情緒勒索、精神虐待等情事，除了經常用國台語飆罵她三字經外，更不斷以臺語「漚梨仔」（即音同「奧來阿」）、「垃圾鄉下人」等語嘲諷她。2020年10月某日，丈夫再次動手毆打她，當時公婆亦在場見聞，她為免於再次遭丈夫傷害，便返回娘家暫居，並申請保護令。

人妻指控，丈夫從未曾避諱當眾毆打她，足見已將此事視為理所當然，她多年隱忍與包容非但沒有令丈夫真心悔悟，反而換來變本加厲拳腳相向，自己身心受創。丈夫甚至親自或指使小孩剪掉她的行照、駕照、存摺等重要證件，故意棄置於她的上班場所，使她在眾人面前難堪，飽受他人指點，丈夫種種作為已令她無法再包容與忍耐，雙方徒具婚姻之空殼而無婚姻之實質，夫妻關係早已名存實亡，因此訴求法律請求准予離婚。

法官勘驗人妻提出錄音光碟、對話紀錄、法院核發之保護令為證，堪認人妻之主張為真實。法官審酌人夫毆打妻子、言語嘲諷侮辱言詞，分居期間以辱駡、威脅方式要求妻子返家處理小孩事物及家務，未思改善解決之道，任由夫妻情感裂痕愈益加深，再斟酌雙方生活態度、分居時間已逾一年，應認2人存有難以維持婚姻之重大事由，因此判准離婚。

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