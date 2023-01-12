騎車被追撞的陳姓老翁傷重送醫，到院前己死亡，全案依過失致死及公共危險罪移送法辦。(圖／警方提供)

金門地區今（12）日清晨5時許發生一起死亡車禍，位於金寧鄉的環島西路2段近金門大學路段，一位陳姓老翁騎車遭後方張姓男子駕駛之賓士轎車追撞，老翁傷重送醫到院前己死亡，警方初步調查張姓駕駛有酒後駕車行為，測得酒測值為0.7MG／L，全案將依過失致死及公共危險罪移送福建金門地方檢察署偵辦，至於詳細肇事原因由警方釐清中。

根據警方表示，今日清晨5時許陳姓老翁騎乘普重機車沿環島西路二段往救國團方向行駛，行至近金門大學前路段遭同向後方由張姓男子駕駛的自小客車追撞，造成自小客車前車頭及普重機車後車尾嚴重毀損，陳姓老翁傷重，經送醫仍於到院前死亡，警方初步調查張姓駕駛有酒後駕車行為，經測量其酒測值高達0.7MG／L，全案依過失致死及公共危險罪移送金門地檢署偵辦。

金城分局表示，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條提高刑責修正，最高可處新臺幣三十六萬元罰鍰，肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領及酒駕再犯之處罰刑責，因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

警方提醒駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，駕車行駛於道路應遵守速限，保持適當的安全距離，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免憾事發生。

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