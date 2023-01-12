工總今日舉行理監事會議，工總理事長苗豐強就兩岸關係、產業發展提出5大期許。

首先，台灣應有主體性的經濟戰略，隨著地緣政治發酵，日本提出「印度洋和太平洋更廣大的亞洲」的戰略觀，美國、歐盟訂印太戰略，希望在此區域保持利益；韓國在去年底提出「韓版印太戰略」，將中國大陸稱為「主要合作國家」，台灣希望透過「台美21世紀貿易倡議」具體深化台美經貿關係。

台灣身印太區域的關鍵位置，產業界必須密切關注這個區域的政經變化與經貿投資佈局，政府則需制訂符合台灣經貿利益主體性的經濟戰略。

持續深化新南向產業合作，工總表示，東協各國在天然資源、人力資源、營商環境、政府政策各有特色，有不同的商機，在此期許政府和產業界能集思廣益，針對新南向重點國家進行個別分析與建議，提供業者方向。

台灣應該重視中國大陸在世界經濟位置中的轉變，務實的評估大陸經營策略，中國大陸商務部資料顯示，2021年全球企業對大陸投資仍持續成長，為1810億美元，同比成長21％；2022年1至11月，儘管中國大陸嚴格防控衝擊經濟，但外資投資大陸金額達人民幣1.1兆元，同比增長9.9％。

中國大陸2022年預計人均GDP超過1.3萬美元，已超過全球人均GDP水平；商品消費市場規模已經是世界第二。去年召開的「二十大」指出，到2035年大陸未來的施政主軸就是「擴大內部需求」，將擴大中等收入群體，並提高大陸民眾消費的能力。根據估算，2035年大陸將成為全球最大的服務業和消費市場，並成為全球最大規模的服務貿易國。

近年來大陸積極與他國簽訂自由貿易協定（FTA），擴大市場範圍。至今已和26個國家和地區簽署了共19個自由貿易協定，其中包括全球最大、去年生效的RCEP；並於今年加速推動中日韓FTA，以及和歐盟、海灣合作理事會（GCC）等組織洽簽FTA；同時，持續和「一帶一路」國家加強經貿合作。這些區域整合下的經濟一體化，有助於企業鏈結更多市場，拓展商機。

過去台灣用成本中心的觀念經營大陸市場；但隨著大陸經濟的成長，大陸將漸漸成為企業的利潤中心。因此，台灣絕對不能忽視大陸逐漸增加的內需市場能量，以及透過FTA鏈結、涵蓋歐亞非各洲的龐大市場發展。如何務實且深入掌握相關發展與政策重點，進而掌握市場先機，以茁壯台灣經濟，將是未來產業界在面對大陸時，必須思考的課題。

中國大陸已在1月8日正式鬆綁邊境並解除航班數量管制措施，面對兩岸航空運輸及小三通的強烈需求，建議政府應加速評估重開航點與航班，恢復疫情前的海空正常運作，讓兩岸的經貿活動可以如常運行。

此外，苗豐強也提到淨零碳排、未來碳盤查，以大帶小模式，與政府協力推動淨零轉型。以及確保2030年供電無虞及達成減碳階段目標，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，並建議政府成立新能源如氫能委員會以利整合基礎建設及法規等資源。