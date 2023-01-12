美日兩國政府11日在華府舉行外長防長「2加2」會談。在會後聯合聲明中，確認把美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至名護市邊野古的方針。雙方並一致認為，加速駐沖繩美軍陸戰隊移師關島等美軍整編很重要。

據日本共同社12日報導，聯合聲明指出，搬遷至邊野古是「避免繼續使用普天間機場的唯一解決方案」，沿襲了一貫姿態。沖繩縣知事玉城Denny反對該計畫，與日本政府的對立持續。

日本防衛相濱田靖一在聯合記者會上強調：「對於駐日美軍的穩定駐留與活動而言，沖繩等當地的理解很重要。我們將繼續努力減輕沖繩的負擔。」

關於日本南西諸島（鹿兒島至沖繩），美方將對駐紮在沖繩縣的美軍陸戰隊實施整編，在2025年底前改為負責離島防衛的快速反應部隊「美軍陸戰隊濱海作戰團」（MLR）。聲明寫明將擴大美日共同使用設施。

關於美軍陸戰隊移師關島，聲明寫明於2024年啟動。在關島，基地建設正在推進。美軍陸戰隊預定組建3支濱海作戰團，第一支已於去年3月在夏威夷成軍。今後，美方擬把駐留沖繩的2支陸戰隊整編進MLR，然後一支部署在沖繩，一支部署在關島。

美日外長防長「2加2」會談的聲明，還對馬毛島接納美軍飛機訓練轉入和自衛隊基地建設取得進展，表示歡迎。關於在馬毛島建設自衛隊基地的計畫，日本防衛省12日公布環境影響評估報告，並於當天啟動主體工程。工期預計需要4年，將修建跑道、停機設施、彈藥庫等，接納美軍航母艦載機陸上模擬起降訓練（FCLP）轉入當地。防衛省將率先建成訓練所需的最低限度的設施。

共同社12日報導說，隨著動工，美日兩國政府的馬毛島計畫迎來重要節點。馬毛島是位於鹿兒島縣種子島，以西約12公里的無人島。2011年的美日外長防長「2加2」會談聯合文件寫明，討論把FCLP轉入該島。去年1月，該島從「候選地」變為「建設地」。

西之表市市長八板俊輔主張反對該計畫，在2021年的市長選舉中實現連任。2022年2月八板改變態度轉為與防衛省對話之後，一直避免明確表示贊成與否。本月11日與防衛省幹部在市政府會談之際，他也未表明態度。