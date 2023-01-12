在《茶金》中飾演一代花旦的李杏，被評審團以學習京劇名伶身段學的有模有樣，而奪下金鐘最佳女配角獎，她在受訪時笑說自己其實在接下這角色以前，只去惡補8堂京劇課，在鏡頭前唱戲時心情超緊張；所以面對朋友們的誇獎，她都笑說是自己以前大學唸對系所幫了忙，還笑說上戲前在家一直練唱的記憶猶新，準備開拍時那種心理壓力山大，足以讓人記上一輩子。
這幾年台劇力量大爆發，李杏以她生動又吸引人的演技在台劇圈擁有不小的聲浪，除了《茶金》外，《國際橋牌社》、《台北女子圖鑑》都能見到她對角色的獨特詮釋。「其實得獎只是一個開始，觀眾對我其實還是偏陌生，我想趁這幾年多演幾部戲，讓大家能多多看到我。」她說自小表演慾望就相當強烈，小時候其實沒想過要當演員，反而是記者、主播。面對鏡頭自然流利播報新聞的穩健台風讓她非常欣賞，也是她小時候的夢想，長大變成演員也算是另一種圓夢之路。
而對於最想挑戰的角色，她笑說武打戲是自己目標之一，但都沒人來問她試鏡意願，「可能我天生看起來就不會打吧？但如果真的有要求的話，我是真的會願意下場苦練。」對任何角色需求及意圖均力求完美，也是她認為一個演員該做好的事。雖然有著無辜惹人憐愛的甜美外貌，但李杏其實私下熱愛冷酷神秘的配件與商品。「如果可以的話，我蠻希望能穿哈利波特那種巫師服出門的，寬寬鬆鬆的舒服又有氣勢。」她說自己衣櫃拉開其實都是暗色系，可能跟自己比較喜歡神秘文化有點關係。但有時常會有人提醒她穿的實在太黑了，「我就會用飾品來點亮造型，耳環、戒指等等都是我讓自己的造型有溫度的密訣。」她自小就喜好設計感強烈的單品，比起平淡樸素的衣櫃，她笑說自己的飾品櫃反而更精彩，浮誇、顏色濃烈的配件單品比比皆是。
拍攝當日李杏以Qeelin做為拍攝搭配飾品，Qeelin近幾年大出風頭，其葫蘆形狀的設計在東方文學中頗有圓滿之意，此次以Wulu形態與貴金屬飾品的結合，也是頗具新意，完整傳達了東方文化與貴氣之姿的完美調和。
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