李杏以一身酒紅印花小洋裝搭配Qeelin Wulu黃K金鑽石項鍊。Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石項鍊47萬2000元。（攝影石智中，服裝提供Penny Black）

李杏以一身紅色紗質禮服搭配Qeelin Wulu長版項鍊和玫瑰金鑲鑽紅寶石耳環，相當討喜。Qeelin Wulu Mini Sautoir 18K玫瑰金項鍊3萬9000元、Wulu Garden玫瑰金紅寶石耳環43萬2000元。（攝影石智中，服裝提供iBlues）

李杏以一身紅色紗質禮服搭配Qeelin Wulu長版項鍊和玫瑰金鑲鑽紅寶石耳環，相當討喜。Qeelin Wulu Mini Sautoir 18K玫瑰金項鍊3萬9000元、Wulu Garden玫瑰金紅寶石耳環43萬2000元。（攝影石智中，服裝提供iBlues）

Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石耳環，售價6萬9500元。（Qeelin提供）

Qeelin Corolle de Lotus 18K白金、鑽石及紅寶石戒指，售價141萬3500元。（Qeelin提供）

Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石手鍊，價格店洽。（Qeelin提供）

Qeelin Wulu Garden 18K 玫瑰金鑽石及紅寶石手鐲，59萬2000元。（Qeelin提供）

在《茶金》中飾演一代花旦的李杏，被評審團以學習京劇名伶身段學的有模有樣，而奪下金鐘最佳女配角獎，她在受訪時笑說自己其實在接下這角色以前，只去惡補8堂京劇課，在鏡頭前唱戲時心情超緊張；所以面對朋友們的誇獎，她都笑說是自己以前大學唸對系所幫了忙，還笑說上戲前在家一直練唱的記憶猶新，準備開拍時那種心理壓力山大，足以讓人記上一輩子。

這幾年台劇力量大爆發，李杏以她生動又吸引人的演技在台劇圈擁有不小的聲浪，除了《茶金》外，《國際橋牌社》、《台北女子圖鑑》都能見到她對角色的獨特詮釋。「其實得獎只是一個開始，觀眾對我其實還是偏陌生，我想趁這幾年多演幾部戲，讓大家能多多看到我。」她說自小表演慾望就相當強烈，小時候其實沒想過要當演員，反而是記者、主播。面對鏡頭自然流利播報新聞的穩健台風讓她非常欣賞，也是她小時候的夢想，長大變成演員也算是另一種圓夢之路。

而對於最想挑戰的角色，她笑說武打戲是自己目標之一，但都沒人來問她試鏡意願，「可能我天生看起來就不會打吧？但如果真的有要求的話，我是真的會願意下場苦練。」對任何角色需求及意圖均力求完美，也是她認為一個演員該做好的事。雖然有著無辜惹人憐愛的甜美外貌，但李杏其實私下熱愛冷酷神秘的配件與商品。「如果可以的話，我蠻希望能穿哈利波特那種巫師服出門的，寬寬鬆鬆的舒服又有氣勢。」她說自己衣櫃拉開其實都是暗色系，可能跟自己比較喜歡神秘文化有點關係。但有時常會有人提醒她穿的實在太黑了，「我就會用飾品來點亮造型，耳環、戒指等等都是我讓自己的造型有溫度的密訣。」她自小就喜好設計感強烈的單品，比起平淡樸素的衣櫃，她笑說自己的飾品櫃反而更精彩，浮誇、顏色濃烈的配件單品比比皆是。

拍攝當日李杏以Qeelin做為拍攝搭配飾品，Qeelin近幾年大出風頭，其葫蘆形狀的設計在東方文學中頗有圓滿之意，此次以Wulu形態與貴金屬飾品的結合，也是頗具新意，完整傳達了東方文化與貴氣之姿的完美調和。