對於余正煌控告前新竹市長林智堅論文抄襲一事，林智堅昨（11）日親自出庭反駁有抄襲情事。前立委郭正亮表示，很多人看到林智堅出庭，都覺得「還好！離選舉還很久！」郭正亮直言，民進黨在未來一年都不敢碰林智堅，林智堅在政治上真的是死刑了

台大國發所碩士班畢業的調查局調查官余正煌對於同所畢業的前新竹市長林智堅提起違反著作權法自訴案，台北地方法院11日開庭審理。

林智堅辯稱，他的論文是以2014年自己參與新竹市長選舉為依據所寫作，是用他自己團隊委外的民調來分析，且是在陳明通指導下完成。林智堅的律師表示，余正煌才是侵害林智堅的著作權，並且反對以台大學倫會的調查結果作為證據。

余正煌的律師火力全開，用紅字標33處「一模一樣」論文內容，有些甚至連錯字都一模一樣，林智堅抄襲事實非常明顯。

前立委郭正亮。（資料照片）

對此，前立委郭正亮12日在中天電視《大新聞大爆掛》表示，很多人看到林智堅出庭，都覺得「還好！離選舉還很久！」不過也只有這一次，估計林智堅不會再出庭了！且這是林智堅個人選擇，不是政治盤算，內閣改組絕對跟他無關，民進黨在未來一年都不敢碰他，他在政治上真的是死刑了，真的沒有辦法。