最新研究顯示使用瓦斯爐做菜和12%左右的兒童氣喘案例有關，引發各界激辯廚房瓦斯爐的健康風險，美國境內也浮現要求加強監管的呼聲。

法新社報導，研究報告作者表示，調查結果顯示若家庭使用電熱爐或IH感應爐，美國約65萬兒童就不會罹患哮喘病，並將天然瓦斯對健康的影響與二手菸相提並論。

然而，一位參與研究的專家質疑這項報告結果，並指出和使用木材、木炭煤炭做菜相比，天然瓦斯還是比較健康。燃燒木材、木炭和煤炭做菜絕大多數出現在開發中國家，這些方式預估每年造成320萬人死亡。

這項經過同儕審核的美國研究上月發表於「國際環境研究與公共衛生期刊」（International Journal of Environmental Research and Public Health）。

這項研究利用2013年一項回顧41項之前研究的報告，計算出在有瓦斯爐家庭中罹患氣喘的風險。研究將這個數據和美國人口普查數據整合後，得出12.7%美國兒童氣喘和瓦斯爐有關的結論。

歐洲一項9日發表的研究報告，使用同樣的計算公式，發現歐洲聯盟（European Union）12%兒童氣喘和天然氣做菜有關。這項報告尚未通過同儕審核，由能源效率組織CLASP和歐洲公衛聯盟（European Public Health Alliance）共同發表。

歐盟的報告包括荷蘭研究組織TNO以電腦模擬分析暴露在不同歐洲家庭廚房的空氣汙染。

結果發現除安裝抽油煙機的大廚房以外，在所有情況下，每週會有多次的二氧化氮水準超過歐盟和世界衛生組織（WHO）的指引。

根據WHO，燃燒天然氣產生的二氧化氮是和氣喘與其他呼吸道疾病息息相關的汙染源。

這項研究出爐的時間點，恰值美國國內正在檢視瓦斯爐的安全性。

美國消費產品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）委員楚卡（Richard Trumka Jr）9日推文表示，該局「將考慮各種監管的方式」。

楚卡稍後強調：「CPSC並非找大家瓦斯爐的麻煩。規定將適用於新產品。」