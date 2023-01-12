內閣改組戲碼將在13日立院休會後，越來越明朗，黨內人士透露，行政院長誰適合，取決於總統的態度，近日總統的表現還是希望能站在第一線，因此院長就是扮演執行長的角色，而蘇貞昌如果想要繼續留下來就必須調整心態，沒辦法像過去不甩總統，不過，日前有媒體報導綠營立委內部群組送暖，黨內人士也說，從這件事可以嗅到有事情發生，但蘇也沒親自說想辭，他也積極在爭取。

黨內人士表示，這兩天突然在群組內冒出很多肯定蘇揆的話，包含立委楊曜也在群組裡發生感謝蘇揆，但沒有什麼事情發生，為什麼要突然這樣，一定是有些事情，否則無風不起浪，黨內人士也點出關鍵表示，大家雖然都很感謝蘇揆，但每個留言的最後都沒有積極慰留。

黨內人士指出，院長要不要換、誰適合，從總統到最近的表現來看，總統是要跳上第一線，這個院長就是執行長，從總統拍板發不發現金或券，加上近期閣員一直都到官邸開會，總統決定還是要上第一線，甚至要證明自己沒有跛腳，行政院長就是執行長。

黨內人士說，蘇貞昌如果要繼續留下來，就要調整心態，沒辦法像過去，甚至不甩總統，蘇貞昌能否留任要看他願不願意配合，但從近期他的態度來看，感覺滿配合的，甚至媒體傳出蘇揆要請辭，他本人也沒有出來說要辭職，可以顯示想留任的心。

黨內人士指出，雖然如此，但總統的決定很難說，沒有到最後一刻不會出牌，各個有機會，人人沒把握，到最後一刻都有變數，蘇如果堅持要辭，誰也留不住，對堅持想辭的人，總統是留不住的，蘇都沒有親自說想辭，從這個角度他也在爭取。