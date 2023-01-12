日本人氣動畫《孤獨搖滾！》，不但被喻為2022年度動畫霸權，片中主角群所組的「團結Band」推出首張同名專輯竟成日本跨年度最夯大作，接連空降iTunes、Billboard JAPAN、Oricon等冠軍寶座，引爆日本樂壇「小孤獨」旋風。

該片改編自漫畫家濱路晶繪製的四格漫畫，描述女高中生「後藤一里」是名喜愛吉他的孤獨少女，她有著組樂團的夢想，卻因為個性陰沉、不擅與人來往，始終無法實現願望。某天放學後，她被急徵吉他手的伊地知虹夏發現，加入虹夏領軍的「團結Band」，在虹夏姊姊經營的Live House展開音樂活動，然而不習慣在眾人面前演奏的她，與夥伴共同組團、共同成長。

動畫在去年10月推出，聲勢陸續超越其他原本同樣被視為霸權的作品，每集播出後都讓全球粉絲為之瘋狂，在去年12月25日播出第12集動畫完結篇後，更讓眾多粉絲產生集體幻覺，仍持續熱議第13、14集內容。該片所衍生出的「團結Band」，每集播出後的每首作品都在網路引發極大迴響，瀏覽次數均為百萬起跳。

而去年底推出的同名專輯發行後，「團結Band」則霸佔各大音樂榜冠軍，先是日本的iTunes專輯榜冠軍，Billboard JAPAN專輯榜也空降第1名寶座，ORICON更是一口氣拿下實體專輯、數位專輯以及綜合榜的三冠王；而《孤獨搖滾！》故事中的重要據點的Live House「STARRY」，實際上是位於下北澤的老牌Live House「下北沢SHELTER」，在完結篇播出後的隔天，引發粉絲到現場「聖地巡禮」，紛紛殺去現場朝聖與拍照，讓場館不得不在推特呼籲「不要影響到器材搬運以及打擾附近鄰居，平日儘量從下午2點後再來拍攝。」

「團結Band」首張同名專輯已在各大數位音樂串流平台上架，《孤獨搖滾！》則在friDay影音、KKTV等影音串流平台全集上架，而即將到來的台北國際動漫節中，代理商曼迪傳播也特別與日方爭取日版週邊商品，於現場推出後藤一里的小孤獨玩偶、團結Band T恤、串串壓克力撥片吊飾、青春期抱枕以及吉他背帶造型肩背包預購。