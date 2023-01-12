圖為NCC大樓。（圖／本報系資料照）

中天新聞台在2019年播出「小韓粉邊哭邊罵為什麼要罵韓國瑜」的新聞，遭通傳會NCC以利用兒童連結韓國瑜的畫面，妨害兒童身心健康裁罰60萬元，中天不服提告遭台北高等行政法院駁回，經上訴後，最高行政法院12日下午將原判決廢棄，發回北高等行政法院。目前尚未提供判決理由。

這起案件是因中天在2019年4月2日播出「扁錄影罵韓、 小韓粉邊哭邊罵＂為什麼要罵韓國瑜＂」、「後援會粉絲團力挺影片增! 女童甜喊＂韓國瑜加油＂」及「＂下一代需要您救臺灣＂ 婦攜姪女拱韓選總統」之相關新聞。

新聞的內容是，「高雄市長韓國瑜的人氣很高，不只大人們喜歡，小朋友更是把他當成偶像來崇拜，就有女童希望他可以出來選總統，還有10歲的小朋友看到陳水扁罵他，都哭了」「韓國瑜大陸行拚外銷，卻被前總統陳水扁錄影片，大罵20分鐘，讓不少市民很生氣」

新聞指出，10歲小妹妹非常崇拜韓國瑜，見韓市長幫農民找出路還要被罵，真的很不捨韓國瑜高人氣，後援會粉絲團愈來愈多家長上傳小朋友的影片力挺韓國瑜；女童姑姑還PO文註記希望韓國瑜選總統。