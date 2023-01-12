曾少宗（左）與連俞涵在《師大公園地下社會》有對手戲。（圖：阿榮影業提供）

莊凱勛（左）、郭書瑤相隔10年在《師大公園地下社會》再度合作。（圖：阿榮影業提供）

姚愛寗在《師大公園地下社會》與神棍樂團組團擔綱主唱，從此愛上音樂。（圖：阿榮影業提供）

四分衛阿山演出《師大公園地下社會》。（圖：阿榮影業提供）

偶像男團SpeXial成員Teddy陳向熙演出《師大公園地下社會》。（圖：阿榮影業提供）

李玉璽、陳零九、吳思賢、姚愛寗、郭書瑤與連俞涵主演的影集《師大公園地下社會》全劇正式殺青，李玉璽看到陳零九為戲練超壯，直呼身材沒在開玩笑，「吵架那場戲，他推了我幾下還真的很痛！」姚愛寗則回憶從第一天談愛李玉璽就在下雨，直到最後殺青才放晴，開完笑稱老天爺似乎是在暗示這對情侶的感情發展。

李玉璽評好友陳零九戲劇處女秀，發現對方在問問題時很細膩，「他在表演時很放鬆，這很不容易，他卻在一開始就做到了！」陳零九直喊透過這次演出更了解自己，想對他飾演的骨男大讚，「你很帥！」姚愛寗因飾演築夢的音樂女孩，詮釋過程結交樂團夥伴愛上音樂，劇組太歡樂讓她捨不得，和李玉璽都許願下部合作喜劇。

郭書瑤則感恩能平安順利完成任務，「謝謝佩恩（瑤瑤劇中角色）讓郭書瑤體驗當打女的樂趣」。吳思賢與陳孟琪有最多對手戲，他大讚女方年紀幾乎小他一輪卻相當成熟，每次重要場次都會約出來對本，不捨殺青直呼，「我會想她！」

莊凱勛也加入《師大公園地下社會》陣容，飾演地下老大「山蚋」，為瞭解劇中利益關係他花時間做足功課，自認和角色最相似之處是行動力跟做事的效率，「有時候為了達到某個大方向的事，犧牲小部分的自己這方面也很像。」這也是莊凱勛繼《志氣》之後睽違10年再度合作郭書瑤，大讚對方成熟很多，「瑤瑤更全面、也更專業了，一樣非常敬業，她身上永遠有看似滿滿地精力，其實都是來自於不服輸的敬業精神。」

《師大公園地下社會》裡主角捲入的暗黑勢力中，演出陣容還有《模仿犯》夏騰宏、《雨後驕陽》歐陽倫、《與惡》王可元、《全明星運動會》王庭勻、《茁劇場》鄭湋曄等人，其中驚見兩代男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）與原子少年「木星」發跡的羅奕傑。

Teddy和李玉璽、陳零九有不少互動，「在開拍前我們一起武訓、排練，讓我回憶起以前團體跟兄弟們一起練舞的時候，很享受這樣一起努力打拚的感覺。」羅奕傑則是首次挑戰戲劇，他笑說演小流氓是完成自己耍狠、叛逆的小小心願，「戲裡完全不能有偶像包袱，需要會打人、要罵髒話，也會被打，所以我有特別去把《角頭》電影重新看一次。」

至於劇中另一條關鍵故事線「地下社會UG」樂團幫，有四分衛樂團阿山（陳如山）、曾少宗、美麗本人、神棍樂團等人之外，包含1976阿凱、SOWHAT阿火、無妄合作社、守夜人、固定客、靈魂沙發等共16組樂團與傷心欲絕吉他手官靖剛驚喜客串。

大家幾乎都有在「地社」觀看表演甚至演出的回憶，阿山透露，「四分衛的第一張專輯《起來》就是在鬧哄哄的地社開會討論發片計畫」；曾少宗回憶20幾歲都會在那看何欣穗、1976的Live表演，直呼是段「美好的時光」；神棍樂團把地社譽為「live house演出的啟蒙」，「這個狹窄的空間孕育許多樂團，是個音樂很炸、很爽，充滿夢想的地方。」