日前宣布退出2023年澳洲網球公開賽的日本女網名將大坂直美，12日向球迷透露原因，表示自己已經懷孕，她先好好待產，之後會努力回到球場，因為她希望可以在場上比賽時，讓自己小孩可以驕傲跟大家說：「那是我媽！」

大坂直美的官方推特帳號發文寫道：「等不及要回到球場，但這邊有些2023年生活上的更新要分享。」大坂附上產檢超音波的照片，也放了英、日文官方聲明的文字圖檔，表示過去幾年發生很多有趣的事情，也讓她感覺，挑戰最大的日子其實也是最有趣的，不過她並未說明孩子預產期在何時。

大坂直美並提到，在暫時離開網球這段時間，有了一份新的愛也很感謝自己職志的運動帶給她的一切，也讓她意識到人生是如此短暫，而她是如此感激，「每一天都是新的祝福和冒險，我知道未來還有很多可以期待的事情發生，其中一件就是我的孩子可以看我在場上比賽，然後跟其他人驕傲介紹：『那我媽媽！』」

「相信2023年對我會是充滿課題的一年，也希望明年初可以和各位見面，因為我會去2024澳網，愛你們！」大坂直美這麼說，她也留下一個註解：「我認為人生中沒有完美又正確的道路，但我一直認為只要保持好的意圖前進，你總會找到適合你的路。」