玉山國家公園，即日起推出全新「塔塔加暗空悄悄話」天文教育課程。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園，即日起推出全新「塔塔加暗空悄悄話」天文教育課程。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園管理處結合專家學者、解說志工，組成環境教育志工小組，在腦力激盪與巧手打造下，自即日起，推出全新天文環境教育課程「塔塔加暗空悄悄話」，帶領大家一窺塔塔加的璀璨星空。

玉管處指出，宇宙中無時無刻有碰撞、大爆炸、新生和衰退在進行中，許多訊息在交流，就像訴說悄悄話，用心聽才聽得見；對宇宙的好奇，可以從認識星空開始，塔塔加遊憩區海拔2610公尺，擁有豐富的自然生態環境，因為很少光害、塵害和汙染，是觀星的極佳地點，全台最高的天文台－國立中央大學「鹿林天文台」即設置於此。

「塔塔加暗空悄悄話」課程，適合國小5年級以上學童，帶領學員認識星空及天文先備知識，引發探究自然、夜空的興趣，學習戶外觀星必備常識與禮儀、參與當季星空解說與四季星空變化；還會DIY製作「我的星座觀察盒」，即使是白天也可以看見自己的星座，在夜空中閃耀。

日常中如何避免汙染，維護地球與星空、如何降低光害對環境及人體的影響？各種平常沒想到、沒想過的生活習慣，都可以在「塔塔加暗空悄悄話」課程中細細思考，宇宙浩瀚無垠，卻與人類息息相關。

玉山國家公園是擁有多樣資源的環境教育設施場所，全年度受理預約報名「塔塔加暗空悄悄話 」、「猴你在一起」、「塔塔加的詠嘆調 」、「熊愛玉山」、「做貓頭鷹的朋友」、「登山教育」、「認識布農文化 」等7套環境教育課程，詳細內容請至玉山國家公園官網查詢，並請於30日前線上預約。