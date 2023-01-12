高雄市警局刑事警察大隊楊姓偵查員，將其個人帳號密碼提供予其他同仁登入使用「智慧分析決策支援系統」，未妥為保管帳密，遭市警局記過1次懲處，他不服提告，高雄高等行政法院認為市警局處分沒有違誤，判決駁回，他提上訴，遭最高行政法院駁回確定。

楊提起行政訴訟主張，他將警政知識聯網帳號密碼借給阿蓮分駐所警員查詢案件，皆屬因公查詢，且無洩密，亦無人民權益遭受損害，無損害他人權益之犯意，僅因便宜行事而為之，況且也順利破獲許多刑事案件及處理民眾事務，而得以認為情節輕微，申誡2次之懲處即可。

高雄高等行政法院認為，楊私自將個人帳號及密碼提供予同仁登入使用「智慧分析決策支援系統」之違規行為，核予記過1次之懲處，符合相關規定，且事後提交被告考績委員會確認，處分無誤，駁回楊的請求，楊提上訴，遭最高行政法院駁回確定。