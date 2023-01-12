為提供國旅新選擇，凱撒飯店連鎖旗下「尖叫飯店」台南趣淘漫旅攜手素有「台版阿凡達」之稱的阿樹國際旅店，推出南北雙城住房專案「來趣．住樹」，即日起至3月31日至任一飯店官網訂房，辦理入住時即可獲贈另一飯店之雙人客房住宿券，兩人同行只要5,800元就能暢玩台南冒險飯店，再擇期就近至設計精品酒店宅度假，官網訂房另享高鐵車票8折優惠。

「台南趣淘漫旅」位於曾文水庫風景區內，得天獨厚的自然環境加上園區內多樣化活動設施，是凱撒飯店連鎖針對年輕人設計的冒險飯店，無論是大人、小孩都能在這裡盡情玩樂、釋放壓力。「阿樹國際旅店」則是同集團旗下第一間精品設計品牌，鄰近台北小巨蛋、敦南商圈等熱點，交通相當便利，全館以「樹」為設計理念，打造台北首座會呼吸的飯店，室內宛如電影《阿凡達》的造景，使民眾即使身處城市仍擁有放鬆度假感。

台南趣淘漫旅表示，此次趁著電影《阿凡達：水之道》上映之際，攜手被網友喻為「台版阿凡達」的阿樹國際旅店推出5,800元雙城方案，採雙人入住、二泊二食，可於台南趣淘及阿樹旅店各自入住一晚，等於每人每晚1,450元即可享受「動」、「靜」皆宜的飯店服務，期以不一樣的出遊玩法，鼓勵民眾留在國內旅遊。

「來趣．住樹」住房專案即日起至3月31日開放官網及電話訂房，雙人平日入住台南趣淘豪華景觀房一泊一食，另贈價值1,000元的活動體驗六項，包括自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀岩競技、光束任務及全館解謎，再加碼2張水庫入園門票及免費停車服務，搭配高鐵聯票可享車票加購8折優惠，入住時會提供阿樹旅店雙人豪華客房住宿券一晚，憑券可享一泊一食及瑰柏翠迎賓禮一份，住宿券效期至6月30日，出遊更彈性，相關優惠資訊可上台南趣淘漫旅或阿樹國際旅店官網查詢。