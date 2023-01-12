今天參加人員可觀賞世淵龍獅演藝團的戰鼓表演，增添新春歡樂氣氛。(中港分處提供)

為迎接兔年到來！經濟部加工出口區管理處中港分處與台中港科技產業園區廠商協進會，12日在分處行政大樓大廳，共同舉辦2023年「錢兔似錦福滿堂、新春揮毫贈春聯」活動，邀請6位書法大師現場揮毫，免費提供200幅春聯及春、滿、福等「春仔」等，供區內事業單位、從業員工及民眾免費索取，現場熱鬧非凡！

今天參加人員可觀賞世淵龍獅演藝團的戰鼓表演，增添新春歡樂氣氛。(中港分處提供)

中港分處長梁又文說，今天活動除春聯大放送外，參加人員可觀賞世淵龍獅演藝團的戰鼓表演，增添新春歡樂氣氛。中港分處與廠協會所建構的公私協力相互支援合作平台，深獲區內廠商肯定；未來雙方將持續合作，為企業打造一個安全、安定、安心的永續經營環境。

廠協會理事長蘇金種表示，台中港科技產業園區廠商協進會成立以來，已先後辦理地方急難與弱勢關懷救助、鄰近國小課後照顧與輔導、開立愛心捐款專戶、協助弱勢團體及捐贈物資等公益活動，普受各界支持；今後將持續善盡企業社會責任，與中港分處積極合作推動園區公共事務，並從事愛心公益與社區關懷活動，建立與社區友善的連結！