美國著名智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）最近公佈的一項針對540名國際問題專家的調查顯示，台灣海峽可能的軍事衝突成為他們對2023年的全球主要危機展望中最關注的議題，而美國與國際社會如何就就俄烏戰爭向普丁問責，可能影響中共如何對台灣採取行動。

《美國之音》報導，美國國會外交關係委員會下屬的「預防行動中心」（Center for Preventative Action）去年底邀請政府人士和外交政策專家對30個正在進行或可能發生的衝突進行評估，近540名受訪者在評估中認為，台海衝突屬於風險指數最高的第一級，與俄烏戰爭導致北約參戰屬於同等級。

國際學者專家們認為，中國對台灣的軍事脅迫升級可能導致台海軍事衝突，美國將被捲入這場戰爭。此一風險在2023年有增無減，而美國和國際社會如何就俄烏戰爭向普丁問責，可能影響習近平如何對台灣採取行動。

外交關係委員會預防行動中心總監保羅．斯特爾斯（Paul B. Stares）是這份名為《2023年預防性優先事項調查》（Preventative Priorities Survey 2023）的主要作者。他說，在維護美國利益和避免與中國或俄羅斯對抗之間取得平衡將是2023年最重大的挑戰。

受訪專家的評估指出，美國因俄烏戰爭或台海危機直接捲入與俄羅斯和中國的軍事對抗只有中度的可能性。不過，專家的整體意見認為，美國在2023年同時陷入與中俄兩國的衝突，這一情況不無可能。

報導說，俄烏衝突爆發後，美國領導的西方國家持續對烏克蘭提供巨額軍事援助，但在俄羅斯尚未直接對北約成員動武的情況下，美國堅持避免直接參戰。不過，在台灣問題上，美國總統拜登去年多次表示，如果中國對台灣發動戰爭，美國將保衛台灣。

報導引述美國大西洋理事會（Atlantic Council）最近公佈的一份針對167名國際問題專家的調查指出，大國開戰更有可能發生在亞洲，而不是歐洲。大多數專家（70%）認為北京會在未來10年內尋求強行收復台灣。他們甚至認為，未來10年，台海爆發戰爭的可能性高於北約與俄羅斯發生衝突的可能。

與此同時，中國3年的新冠清零政策和突然放開防疫限制導致的公共衛生危機，讓中國遭受嚴重的經濟下行壓力。專家認為，這將影響習近平如何看待國際安全局勢。麥凱恩國際領導力研究所的法卡斯（Evelyn Farkas）說：「對於習近平來說，在經濟壓力下，他希望烏克蘭的這場戰爭能夠得到解決。當然，他會希望戰爭以有利於俄羅斯的方式得到解決。因為在經濟上他想往前走，確保將損失降到最低。」