眾所矚目的台積電法人說明會下午登場，受終端市場需求疲軟及供應鏈持續調節庫存影響，台積電上半年業績將滑落，下半年可望回升，今年營運將呈現「先蹲後跳」態勢，全年美元營收將微幅成長。

台積電預估第1季營收約介於167億至175億美元，以中間值171億美元計算，將季減14.2%。台積電上半年美元營收將較去年同期下滑中個位數百分比至高個位數百分比（約4%至9%），全年美元營收將微幅成長。以下是台積電法說會的7大關鍵重點。

● 台積電2022年第4季營運表現方面，台積電去年第4季營收達199.3億美元，順利達成199億至207億美元目標，約新台幣6255.3億元，季增2%，再創新高。

台積電去年第4季高效能運算業績季增10%，車用電子業績季增10%；智慧手機、物聯網及消費性電子業績分別季減4%、11%及23%。

7奈米製程去年第4季比重約22%，5奈米製程比重約32%，包括7奈米及5奈米先進製程比重合計約54%。

受惠有利的匯率條件及成本改善效益，台積電去年第4季毛利率62.2%，超越原訂的59.5%至61.5%目標，並較去年第3季揚升1.8個百分點；單季歸屬母公司淨利2959億元，創下新高，季增5.4%，每股純益11.41元。

● 2022年全年營運表現方面，台積電去年總營收2.26兆元，創下新高紀錄，年增42.6%，毛利率59.6%，揚升8個百分點；歸屬母公司淨利1.01兆元，再創新高，年增70.4%，每股純益達39.2元。

台積電去年高效能運算業績增加59%，所占比重達41%，超越智慧手機，居台積電最大平台；智慧手機業績增加28%，占39%；物聯網業績增加47%，占9%；車用電子業績增加74%，占5%；消費性電子業績增加1%，占3%。

台積電2022年7奈米製程比重27%，5奈米製程比重26%，全年包含7奈米及5奈米先進製程比重53%。

● 在2023年第1季及全年營運展望方面，受終端市場需求持續疲軟及客戶進一步庫存調整影響，台積電第1季營收將介於167億至175億美元，以中間值171億美元計，將季減14.2%。

由於產能利用率較低，以及較不利的匯率因素影響，台積電第1季毛利率預估約53.5%至55.5%，營業利益率約41.5%至43.5%。

台積電預估今年上半年美元營收將較去年同期減少中個位數百分比至高個位數百分比（約4%至9%），供應鏈庫存將大幅降低，需求可望於下半年穩健回升；2023年美元營收將微幅成長，長期毛利率達53%以上是可實現的。

● 市場需求展望方面，台積電認為消費終端市場疲軟，資料中心等終端市場也轉弱。2023年不計記憶體的半導體營收將減少4%，晶圓代工業營收將減少3%。

● 資本支出規劃方面，台積電2022年資本支362.9億美元，2023年資本支出將約320億至360億美元；其中，70%的資本支出將用於先進製程技術，20%用於特殊製程，約10%用於先進封裝及光罩製作。

● 有關先進製程進展情況，台積電3奈米製程於2022年第4季量產，升級版3奈米（N3E）製程將在2023年第3季量產。2023年3奈米及升級版3奈米製程將貢獻中個位數百分比（約4%至6%）營收。

台積電2奈米製程預計2025年量產，將落腳竹科及中科。

● 海外布局進度方面，台積電美國亞利桑那州廠預計2024年量產4奈米，2026年量產3奈米。

日本廠預計2024年底量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米，並考慮在日本建造第2座晶圓廠，只要客戶需求和政府的支持水準合理。

台積電與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。