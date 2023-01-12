2022年全球歷經通膨、升息、地緣政治、中國清零政策、歐洲能源危機等事件，導致全球股債資產齊跌，2023年進入嶄新經濟環境，勢必面臨諸多挑戰。展望2023年Q1投資大勢，瀚亞投信12日舉辦投資展望記者會，認為在通膨有解、利率見頂的情境下，儘管歐美景氣降溫，但全球股債仍有不少投資契機已浮現。

展望全球投資大勢，瀚亞投信投資長林如惠表示，2023年通膨正在有序降溫，全球利率環境將相對穩定，且地緣政治風險影響變低，市場波動中仍有投資機會。她建議投資人掌握兔年兩大心法，強化股債配置。

林如惠進一步解釋，兔年投資第一心法是「搶反彈」，可留意四大股市將先蹲後跳，看好美國、印度、日本、台股，短線已創高或有明顯反彈者，可伺機於第一季修正時機進場。

第二心法則為「重防禦」，2023年全球正處於利率高點、景氣下行及通膨回落等變局，將壓抑長債利率走勢，應把握最後升息階段之際，利率逢高布建債券部位，建議優先選擇投資級債，搭配非投資等級債提高收息，以先買先收息角度出發，未來一～兩年甚至可有資本利得空間。 海外股市優先看好三大國家，分別是經歷一年修正的美股，2022年漲勢亮眼的印度股市、以及近期受惠觀光消費復甦潛力的日股。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出，第一季可留意美國科技股庫存調節後的反彈機會，預料升息將不再衝擊市場，而半導體產業可能在第一季出現最大的負增長，投資人不妨逐步逢低增加美股部位。此外，物聯網、車用電子、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長，科技股中長期具吸引力，第一季可逢低進場或定期定額。

林元平預測，2023年疫後復甦加上升息趨緩，有助新興市場反轉向上，看好印股表現接棒2022年。目前印度占MSCI新興市場指數比重來到16％新高，全球新興市場復甦可望由印度領頭，加上印度通膨趨緩、高經濟成長，內需市場強勁更讓印股行情看俏，印股創新高後處於高檔震盪，建議投資人把握第一季短暫拉回機會進場布局。

此外，同樣體現消費復甦題材的還有日股，目前本益比不到13倍，處於過去20年來相對低檔。林元平認為，日本相對美國及歐洲企業獲利增速更快；但股價淨值比、本益比都低於長期平均，評價面吸引力十足。隨著近期日本政府放寬邊境控管，帶動國外旅客觀光需求，經濟重新開放更有助於工業生產活動，可望激勵日股表現。

展望台股第一季表現，瀚亞投信台股投資總監劉博玄認為，各產業對2023年景氣相對保守，經營重點在存貨控管及財務體質調整，對照大盤將呈現弱勢震盪整理，需靜待景氣落底。不過，由於通膨降溫、FED升息近尾聲，外資回頭回補行情等潛在利多可期，行情可望逐季回溫。

劉博玄分析，電子族群難脫離庫存調整干擾，但以中長線來看，全球資料中心持續建置，伺服器長期需求仍佳；而泛IP族群（含ASIC）較無存貨問題，亦受惠美中科技戰之轉單效益，將是中長線看好族群。

此外，預期部分資金轉向非電族群，可關注內需題材，劉博玄看好受惠低基期及疫後消費復甦題材，如餐飲、飯店、觀光類股。或者是大陸解封後復甦概念股，如餐飲、美容、保健產品等，若第一季中國疫情可控，預計復甦力道強勁。另一方面，中國20大之後，經濟趨於維穩發展，對基建及房產將帶來基本支撐；而國際基本金屬如鎳、鋁等庫存水位已極低，只要需求稍回升，帶動報價上漲，有利鋼鐵類股後市。