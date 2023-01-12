安心亞《牛車來去》殺青4個月還白不了。（羅永銘攝）

游安順、安心亞、楊烈、米可白、楊子儀出席《牛車來去》首映。（羅永銘攝）

安心亞、米可白盛裝出席《牛車來去》首映。（羅永銘攝）

《牛車來去》製作方送上「好彩頭」及「牛車來去紅龜粿抱枕」祝福收視長紅，左起為蕭景鴻、楊子儀、米可白、安心亞、公視總經理徐秋華、導演李岳峰、中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、楊烈、游安順、江國賓、高欣欣。（公視、禾豐製作提供）

《牛車來去》演員群出席首映會。（公視、禾豐製作提供）

公視時代生活劇《牛車來去》14日首播，金鐘導演李岳峰12日率安心亞、楊烈、游安順、米可白、楊子儀、高欣欣、江國賓、蕭景鴻、張瓊姿、孫鵬、伊正、荒山亮、吳鈴山、何豪傑等33位演員出席首映會，為戲刻意曬黑的女主角安心亞殺青4個月了白不回來，導演驚問：「怎麼一雙腿黑縮縮（台語）還沒褪色？這樣怎麼是女神啦！」安心亞說，她確實還沒白回來，因為拍完戲後很喜歡「阿春」的膚色，覺得很健康，還撒嬌對導演喊話：「我黑著等你拍續集啊！」

楊子儀劇中與「元配」米可白、佃農苦媳婦安心亞有三角戀糾葛，但他說，「現實中，反而飾演千金小姐的米米比較黑要防曬 、心亞一直在曬、曬不黑」。米可白自曝曾被導演虧「妳怎麼這麼黑？該白的不白，妳應該叫米可黑」，她說自己當時很努力美白，每天吃美白錠、喝牛奶，認真做防曬，連去上廁所都要撐傘。

被問為何選上女神安心亞演農婦阿春，李岳峰說，「我女兒（製作人李怡慧）說想找女神安心亞來演阿春，我就請她來談一談，我也不曉得什麼叫女神，看到她想說原來這叫女神。聊天時把故事告訴她，我口才不是很好，但把阿春性格、故事講給她聽，她自己就很投入，眼眶紅、眼淚快要掉下來，所以就決定那就是她啦！」他也誇安心亞真的有備而來，「她媽媽會幫她把台詞每一句錄好音，她每天來片場都準備好了，還會糾正我有一、兩句應該這樣講才對」。楊子儀也稱讚她的台語是標準「下港腔」，安心亞則說因為媽媽剛好是南部人，也走過牛車年代。

李岳峰坦言以前不認識安心亞，「只知道在電視跳來跳去，不知道在幹什麼，也不知道她能演什麼戲，對她沒什麼了解」； 安心亞主唱片尾曲〈帶著你的愛〉，被楊子儀稱讚太會唱了，聽完不覺得跟〈呼呼〉是同一個人唱的；安心亞自曝工作人員常在拍戲現場會播放〈呼呼〉，但導演聽完，只說「唱什麼聽不懂啦，怎麼一堆人在『護護』」。

導演力讚安心亞也自己設計「阿春」，演孕婦腳岔開，很多小地方她都自己想得到，有些演員會顧及形象，她則連肢體語言都融入角色，「很滿意，我是真正OK才會過關，雖然我個性隨和，但對戲一定要堅持，表演不到位不行，她表現非常好！大家也都非常投入！」

劇中米可白無法生育，導致夫家找上安心亞飾演的阿春借腹生子，36歲的米可白不擔心將來也生不出來，透露今年可能會去凍卵。她還自曝這次拍戲滿有收穫，「我把片場的狗全都抓去結紮，結紮20隻！每天去拍戲路上坐在廂型車上看到流浪狗就一直拍照，傳給我媽，我媽就請人家來抓去結紮。」阿春的場景她才去3次，就抓了10隻，糖廠的片場也抓了10隻，總共花了4、5萬，蕭景鴻（阿弟仔）笑說難怪某晚聽到有流浪狗在「吹狗螺」，「因為牠們聽到米可白要來了，很害怕！」

游安順飾演憨厚佃農，有蕭景鴻及曾子益兩個兒子，並把失去雙親的安心亞和蔡昌憲扶養長大，安心亞成為劇中媳婦，她入戲到收工後也對游安順喊阿爸，游安順笑說每天到現場就一直聽到安心亞的聲音叫著阿爸阿爸，十分可愛，也大讚安心亞：「她真的把阿春這個角色把握得非常好。」安心亞飾演個性堅毅的女主角「阿春」，自認哭到最心痛的一場戲是楊烈飾演的地主到佃農游安順家，希望安心亞為其兒子楊子儀借腹生子，游安順哭著下跪拒絕楊烈的要求，她在房間聽到對話痛哭不已。這場戲的演員們情緒都很重，難度爆表，游安順表示：「這場戲真的拍得很辛苦，我眼淚不停流，流到疝氣都快出來了。」

安心亞表示：「我在開拍前，覺得自己比較像是角色『阿春』的朋友，替她心疼和生氣，覺得為什麼要這樣對待她？原本我準備答應借腹生子那場戲的心情是這樣。實際拍攝時，我突然發現自己整個感覺不一樣，好像我就是阿春。一開始真的覺得很無助，如果我的丈夫還在，是不是就不會發生這些事！然後突然理解她的心情，進入無我的狀態，一心只想替這個家做點什麼，甚至是我終於可以替這個家做到什麼了，聽到阿爸在外面下跪時，我整個大崩潰，完全無法接受自己的家人給別人跪！」

而楊子儀與米可白，安心亞的三角戀如何培養默契？楊子儀表示跟米可白很熟，兩人基本上不用特別培養感情，兩人原本期待可以演兄妹，沒想到竟然演夫妻。他透露，和安心亞之間，因為飾演的角色一開始是不熟的，所以戲外一開始也有刻意保持距離，「因為我怕角色的調性會跑掉。劇情走向我喜歡上心亞以後，我們才常聊天，所以心亞算是我拍戲以來很不熟的女主角」。不過他對安心亞的敬業印象太深刻，「拍戲時鄉下的石頭路，是我們男生走過去腳都會脫皮的那種路面，心亞整天都是赤腳在走，我對她的敬業非常敬佩。我很喜歡心亞在這部戲飾演阿春的表現。」