國健署最新報告指出，2020年國人發生大腸癌人數高達1萬6829人，蟬聯癌症死亡首位15年，醫師表示，大腸癌會從不易察覺的瘜肉，慢慢癌變，若晚期才發現、治療，會增加治癒難度。他也分享7個辨識大腸癌的方式，包括腹部疼痛、食慾不振、變瘦、無力，及糞便潛血、細條狀、呈黑褐色等。

大腸直腸外科醫師陳威佑在其臉書粉專表示，大腸癌不分年齡、性別，都可能先從非常不易察覺的瘜肉，慢慢癌變而成。

他說明，民眾可以把大腸想像是一個運輸水泥的塑膠管，中間緩慢形成淤積的堵塞狀態，以至於水泥排出不順、變得細小、或是向後逆行，淤積的結塊處也可能出現部分脫落、往末端增加堵塞的情形。大腸癌就如同上述的模式，從瘜肉變成腫瘤，使得大腸的管徑被塞住。

他表示，若大腸前端的堵塞，容易造成腸胃道食物回堵，因此會出現部疼痛、腫脹或痙攣、食慾不振或易嘔吐、變瘦、體虛乏力；若是在大腸中後端的堵塞，則會明顯影響排便，因此會出現糞便成細條狀、糞便潛血、排便疼痛及解出黑褐色大便。

陳威佑呼籲，高風險族群，例如多肉少菜飲食習慣、肥胖、家族史、超過50歲、缺乏體力活動、吸菸、中重度飲酒者等，務必留心腸道出現異常的警訊。此外，高風險族群應定期做大腸鏡檢查，有發現腸道瘜肉就立刻切除，一般民眾也需留意身體的變化，若有腸胃道不適、排便狀態異常的情況，要盡早就醫檢查。