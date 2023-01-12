老婆煮飯超難吃，應該要坦白嗎？一名人夫崩潰表示，老婆平時很愛下廚，但從來做不出好菜，甚至還曾端出濃稠黃色汁水的恐怖菜湯，他怕會讓老婆傷心，因此不敢有任何一句怨言，但最近實在吃得太痛苦，只好上網發文求助，好奇：「都結婚了，直說好像也不會怎麼樣…嗎？」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己真的很愛老婆，「但是她煮飯真的真的好難吃！」但老婆非常熱衷做菜，曾說過：「老婆下廚照顧老公天經地義」，讓原PO擔心一旦如實以告，會辜負愛人的一番好意。

原PO回想老婆最恐怖的一道料理，是某次突然從廚房端出的「菜湯」，裡面不僅有滿滿的黃色汁水，還有許多不明顆粒，胡蘿蔔甚至沒煮熟。老婆表示，起初放了菜和鹽巴，發現沒什麼味道，又切了一些胡蘿蔔想要熬湯，還突發奇想灑了些咖哩粉，為了呈現濃稠的感覺，甚至特地放了太白粉勾芡。

「她是真的很用心幫我做菜」，原PO表示，老婆煮的菜不至於難以下嚥，吃了也不會死，但就是調味略差，「很多湯湯水水看了很沒食慾」，他不敢和老婆坦白，又不想每天吃這些食物，曾嘗試點外賣，卻遭老婆以「不健康」為由打槍，因此，原PO只好發文求救，「老婆煮的很難吃你們會直接說嗎？都結婚了，直說好像也不會怎麼樣…嗎？」

貼文曝光後，引來不少網友回應，「還以為是我老公發文」、「直接講了啦哪有這麼玻璃心，你要吃一輩子這樣的食物嗎」、「我就是讓老公知道我很會做菜，從此踏上不歸路，一天到晚要我煮…」、「不能沒有批評吧，至少挑最難吃的說好像鹹了點」。另外，也有網友建議和老婆一起做飯，同時在背後適時提點，不但可以體驗做菜樂趣，還能增進夫妻的情誼。