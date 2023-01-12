仁寶總經理翁宗斌表示，客戶庫存第一季可望消化差不多，但市場信心不佳，預估第一季仁寶筆電出貨量將季減個位數百分比，全年筆電出貨量可能年減，不過，仁寶伺服器、車用電子、穿戴裝置、5G AIoT今年出貨量都有機會延續年增雙位數百分比的成績，為了迎接車用訂單成長，仁寶已經與金寶簽約租下墨西哥廠，預期第三季投產。

仁寶表示，2022年營收為1.07兆元，雖然是連續第三年站在兆元之上，然而受到通膨、客戶清理庫存影響，營收年減13％，筆電與非筆電出貨量合計為9,460萬台，年減21％，其中筆電客戶因為清理庫存影響，第三季、第四季仁寶出貨量明顯比同業低，也讓2022年仁寶筆電出貨量為3,900萬台，年減幅度高達30％，筆電與非筆電營收占比為7比3。

對於今年景氣，仁寶總經理翁宗斌表示，客戶庫存在第一季可望消化的差不多，可是市場信心不佳、大型科技廠裁員不斷，讓消費性與商用筆電需求還是不好，加上通膨與升息影響，預期第一季筆電出貨量比第四季下滑約個位數百分比，目前預期下半年筆電出貨量將優於上半年，不過，全年筆電出貨量還是有蠻大機率低於去年，平板出貨量也可能比去年衰退約個位數百分比。

雖然筆電、平板需求不佳，但翁宗斌強調，伺服器、車用電子、穿戴裝置、5G AIoT繼2022年都繳出雙位數百分比成長後，今年出貨量成長率都有機會繼續維持雙位數百分比，其中穿戴裝置Android出貨量可望受惠於中國走過疫情後重新出發、帶動需求上升，車用電子印第安那廠目前運作順暢，為了擴大車用電子產能，12日仁寶已經與金寶簽約、租下金寶墨西哥廠，預計第三季就可以投產。

另外，隨著中美衝突不斷，翁宗斌預期中美關係不會有所改善，加上中國封控堅決清零後又突然開放，嚴重影響仁寶的工廠運作，中國工資也已經不再吸引人，仁寶所有的客戶都有所覺悟「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」，把一些產能移出中國已經成為所有客戶的共識，北越就是供應鏈產能移出中國初期的據點，仁寶也已經在越南投資新廠，明年可望投產，雖然將產能移出中國是客戶共識，但翁宗斌也表示，今年仁寶8、90％產能都還是在中國。