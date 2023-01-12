路易莎咖啡積極研發各式餐食提供消費者更佳吃食體驗，全新推出「精選餐食系列」超越以往只提供簡餐的形式，分為正宗泰廚配方、主廚推薦及千層系列等三大類別，其中正宗泰廚配方，由路易莎與前泰國總理差猜家族合作的「初泰」提供皇室佐料，打拋豬則與「初泰」選用同款的台灣上等究好豬。主廚推薦的蔬食料理「青醬野菇花椰飯」則由得過媲美「蔬食界米其林」獎的「光焙若」研發，其他還包括義式咖啡廳特色的經典千層麵等，讓消費者在路易莎能夠同時品嚐各國美食及好咖啡，即日起至1/31日，每日11:00以後「精選餐食系列」加購飲品總價可現折10元，全台路易莎超過100家門市開賣。

路易莎「精選餐食系列」同時提供10多種的簡餐形式，讓消費者可以自由選配各式午晚餐的料理美味，其中，正宗泰廚配方有泰式紅咖哩及綠咖哩花椰飯、泰式紅咖哩及綠咖哩筆管麵，每一款都有培根及燻雞兩種口味可以任一選擇，其中紅咖哩及綠咖哩就是來自「初泰」主廚的研發，只要享用正宗泰廚配方簡餐，還可加價10元升級雞排；主廚推薦則有川味牛腩花椰飯及青醬野菇花椰飯和青醬野菇筆管麵及泰式打拋豬花椰飯，其中青醬則來自策略夥伴「光焙若」的研發，泰式打拋豬花椰飯則與「初泰」選用同款的究好豬製成；千層系列則有菠菜奶油千層麵、義式肉醬千層麵等。

「精選餐食系列」的一大特色是健康餐花椰飯配方，選用目前健身圈風靡的優質偽澱粉-花椰菜米，其中，各式花椰飯的比例為花椰菜米及一般米各半，不但醣份減半，連熱量也減少35%，搭配優質高蛋白肉，就是目前很受歡迎的健康餐，單品價位落在110元至140元間，不但為小資族節省荷包、滿足美味升級健康升級。