台電台南區處長年支助慈善團體，今年歲末之際自募16萬8000元，分成2份善款，支助華山與創世基金會，作為關懷獨老的慰問金。

創世基金會舉辦寒士吃飽30活動，今年因應新冠肺炎疫情續採「送禮到家」形式。結餘款項轉作植物人常年服務使用，台電台南區處共捐助8萬8000元作為創世的活動經費。

創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，過去靠捐贈發票作為經費補貼的情況，因電子發票及載具盛行，捐贈比例大幅降低，只能靠長期小額捐款支持活動。

關懷三失（失能、失智、失依）老人的華山基金會今年舉辦「愛老人愛團圓」公益行動。台電台南區處同仁捐助8萬元，台電台南區處長黃明舜12日帶著禮品與紅包，與華山基金會一同前往關懷獨居老人，叮囑長輩用要與保暖。

台電台南區處員工每年歲末年終自發捐款，希望希望藉由這些活動，能引起善心民眾的共鳴，收到的家庭能感受社會的關懷與溫暖。